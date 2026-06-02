Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας - Στον ανακριτή ο δολοφόνος

Νέα στοιχεία αναμένεται να φωτίσουν σήμερα την υπόθεση της γυναικοκτονίας που συγκλόνισε χθες την Καλαμάτα αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Η στυγερή δολοφονία της 39χρονης μητέρας διαπράχθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά τους στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια 6 και 10 ετών. Μάλιστα το γεγονός πως τα παιδιά φέρονται να μην αντιλήφθηκαν τίποτε από όσο συνέβαιναν μέσα στο σπίτι, προκαλεί προβληματισμό στις αρχές και γι' αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Προς το παρόν τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου της Καλαμάτας αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως στη συνέχεια μεταφερθούν στην αδερφή του θύματος.

Ο 41χρονος άνδρας ομολόγησε την πράξη του και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ωστόσο φέρεται να υποστηρίζει πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, λέγοντας, πως άνοιξε τα μάτια του και είδε τη γυναίκα του από πάνω του με ένα μαχαίρι.

Ιατροδικαστικές και δικαστικές εξελίξεις σήμερα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιατροδικαστικές εξελίξεις καθώς σήμερα θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το θύμα, η 39χρονη μητέρα και γυναίκα, φέρει πολλαπλές μαχαιριές στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Συγκεκριμένα, μία στην πλάτη, δύο στο θώρακα, στο λαιμό, ενώ έχει και αμυχές στα χέρια. Ο δράστης φέρει μελανιές και κάποιες εκδορές στα χέρια. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε εάν έχουν κάποια βάση οι ισχυρισμοί του.

Εχθές ο δράστης είχε ισχυριστεί, στην ανάκρισή του στους αστυνομικούς, ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του, ενώ ανάμεσά τους ακολούθησε και πάλη. Βέβαια, ο ιατροδικαστής στην πρώτη αυτοψία, χαρακτήρισε τις μαχαιριές της γυναίκας ως «σκληρές και βαθιές».

Επίσης, για την υπόθεση θα έχουμε σήμερα και εξελίξεις δικαστικές καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 12:00, ο δράστης θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έμενε στον δεύτερο όροφο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας που διαπράχθηκε η δολοφονία, στο κέντρο της Καλαμάτας, για τα τελευταία τρία χρόνια. Μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος γείτονες ανέφεραν πως οι καυγάδες ήταν συχνοί ανάμεσα στο ζευγάρι.

Ο 41χρονος φέρεται ζήλευε παθολογικά την άτυχη 39χρονη και την κατηγορούσε για εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα σε έναν από τους καυγάδες ακούστηκε η άτυχη 39χρονη να λέει ότι την χτυπά με τη ζώνη του. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία επίσημη καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, δηλαδή η γυναίκα δεν είχε προχωρήσει, δεν είχε φροντίσει να ανοίξει κάποια καρτέλα για όλα αυτά, για όλα όσα βίωνε σε αυτό το σπίτι.

Πηγή: skai.gr

