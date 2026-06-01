Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με το tharrosnews, εντοπίστηκε νεκρή μια 39χρονη μέσα στο σπίτι της.

Το περιστατικό έγινε γνωστό περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα. Η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους.

Η γυναίκα κρατούσε μαχαίρι στο χέρι της

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ στο χέρι της φέρεται να κρατούσε μαχαίρι. Στο σημείο έφτασε και ο ιατροδικαστής που την εξέτασε.

Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Το Α.Τ. Καλαμάτας έχει αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.