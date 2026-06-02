Τζέισον Αλεξάντερ: Ο αγαπημένος Τζορτζ του «Seinfeld» σε σπάνια έξοδο - Η εμφάνιση στα 66 του

Ο Τζέισον Αλεξάντερ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες, με τον φωτογραφικό φακό να τον εντοπίζει σε χαλαρή βόλτα με φίλο του. Ο 66χρονος ηθοποιός, που παραμένει στη μνήμη του κοινού ως ο αξέχαστος Τζορτζ Κοστάνζα του «Seinfeld», εμφανίστηκε ευδιάθετος και άνετος, απολαμβάνοντας τον ήλιο της Καλιφόρνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που συνήθως αποφεύγει.

Για την έξοδό του, ο Τζέισον Αλεξάντερ επέλεξε ένα καρό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μαύρο σακάκι και τζιν παντελόνι, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με σκούρα αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου. Ο ηθοποιός είχε να εμφανιστεί δημόσια στο Λος Άντζελες από τον περασμένο Δεκέμβριο, γι’ αυτό και η νέα του έξοδος δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Τζέισον Αλεξάντερ υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους τηλεοπτικούς χαρακτήρες της δεκαετίας του ’90, δίνοντας ζωή στον Τζορτζ Κοστάνζα, έναν από τους πιο απολαυστικά νευρωτικούς και γκρινιάρηδες ήρωες στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Το «Seinfeld» προβλήθηκε από το 1989 έως το 1998 και ο Τζέισον Αλεξάντερ συμμετείχε και στις εννέα σεζόν, χαρίζοντας στο κοινό μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς.

Ο ίδιος είχε μιλήσει το 2024 για τη σκηνή που θυμάται πιο έντονα από τον ρόλο του, ξεχωρίζοντας το επεισόδιο «The Red Dot» της τρίτης σεζόν. Σε εκείνο το επεισόδιο, ο Τζορτζ μπλέκει σε μια αμήχανη ερωτική ιστορία με την καθαρίστρια του γραφείου του και, όταν αποκαλύπτεται, προσπαθεί να σώσει την κατάσταση με την ατάκα που έμεινε κλασική: «Ήταν λάθος αυτό;». Ο Τζέισον Αλεξάντερ είχε εξηγήσει πως αυτή η αντίδραση τον βοήθησε να καταλάβει βαθύτερα τον τρόπο σκέψης του Τζορτζ Κοστάνζα, ενός χαρακτήρα που πάντα έβρισκε τον πιο απίθανο τρόπο να δικαιολογήσει τον εαυτό του.

Η ερμηνεία του στο «Seinfeld» του χάρισε βραβείο από το Σωματείο Ηθοποιών, ενώ προτάθηκε επτά συνεχόμενες φορές για βραβείο Emmy και τέσσερις φορές για Χρυσή Σφαίρα. Παρότι δεν κέρδισε ποτέ Emmy για τον ρόλο του Τζορτζ, πολλοί θαυμαστές της σειράς εξακολουθούν να θεωρούν ότι η ερμηνεία του υπήρξε μία από τις πιο αδικημένες στην ιστορία της τηλεοπτικής κωμωδίας.

Μετά το τέλος του «Seinfeld», ο Τζέισον Αλεξάντερ συνέχισε να εργάζεται σε τηλεόραση, κινηματογράφο και θέατρο, ενώ έκανε και εμφανίσεις στο «Curb Your Enthusiasm» του Λάρι Ντέιβιντ, μαζί με πρώην συμπρωταγωνιστές του από τη σειρά. Στη μεγάλη οθόνη, το κοινό τον έχει δει σε ταινίες όπως το «Pretty Woman», το «Jacob’s Ladder», το «Coneheads» και το «Shallow Hal», επιβεβαιώνοντας ότι η καριέρα του δεν περιορίστηκε ποτέ μόνο στον ρόλο που τον έκανε διάσημο.

Πηγή: skai.gr

