Γκουτέρες: «Η αναζήτηση τροφίμων δεν πρέπει να είναι θανατική ποινή»

«Παγίδα θανάτου» χαρακτηρίζει ο ΟΗΕ τα σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η αναζήτηση τροφίμων δεν πρέπει ποτέ να είναι θανατική ποινή», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, προτρέποντας το Ισραήλ να διευκολύνει την παροχή βοήθειας στη Γάζα και να υποστηρίξει τα υπάρχοντα σχέδια ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα είναι «εγγενώς μη ασφαλές», καταγγέλλοντας μάλιστα ότι «σκοτώνει ανθρώπους».

Ο μικρός αριθμός τοποθεσιών που βρίσκονται σε στρατιωτικοποιημένες ζώνες έχει αναγκάσει τους κατοίκους της Γάζας να περπατούν μεγάλες αποστάσεις ενώ διασχίζουν τις γραμμές του Ισραηλινού στρατού για να παραλάβουν βοήθεια. Σχεδόν καθημερινά, ο Ισραηλινός στρατός έχει παραδεχτεί ότι ανοίγει πυρ εναντίον των κατοίκων της Γάζας, καθώς ισχυρίζεται ότι είχαν παρεκκλίνει από τις προεγκεκριμένες διαδρομές πρόσβασης ή τις χρησιμοποίησαν σε λάθος στιγμές.

Ένα ρεπορτάζ της Haaretz νωρίτερα σήμερα αποκάλυψε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν διαταχθεί να χρησιμοποιούν σκόπιμα πραγματικά πυρά εναντίον πεινασμένων κατοίκων της Γάζας, παρόλο που δεν αποτελούν απειλή. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέψευσε τις αναφορές.

Ο Γκουτέρες τόνισε επίσης ότι οι ανθρωπιστικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ «στραγγαλίζονται», ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας λιμοκτονούν και ότι το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, υποχρεούται να συμφωνήσει και να διευκολύνει τις παραδόσεις βοήθειας εντός και σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Άνθρωποι σκοτώνονται απλώς προσπαθώντας να θρέψουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Η αναζήτηση τροφίμων δεν πρέπει ποτέ να είναι θανατική ποινή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους.

