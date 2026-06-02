Της Έλενας Γαλάρη

Την έντονη διαμαρτυρία της για την ανακοίνωση του υπουργείου εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε με όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος.

Κάνοντας λόγο για ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο Κράτος, η Ένωση δικαστών και εισαγγελέων αναφέρει:

"Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία δηλώνεται επί λέξει ότι «Οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο», ενώ στη συνέχεια σημειώνεται ότι «παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή».

Είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για τη διάγνωση των προϋποθέσεων υφ΄ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία.

Ως Δικαστική Ένωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άτυχη αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε τη στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο."

Πηγή: skai.gr

