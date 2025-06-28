Ισραήλ: Ο ΟΗΕ ευθυγραμμίζεται με τη Χαμάς

Ο ΟΗΕ «ευθυγραμμίζεται με τη Χαμάς» απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες αφού το τελευταίος χαρακτήρισε «στρατιωτικοποιημένο» σύστημα που «σκοτώνει ανθρώπους» τη δομή διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το να κατηγορούν το Ισραήλ για τις αποτυχίες του ΟΗΕ και για τη δράση της Χαμάς είναι μια σκόπιμη τακτική» ανέφερε ο υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF) οργάνωση που στηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, παρείχε περισσότερα από 46 εκατομμύρια γεύματα στους Παλαιστίνιους πολίτες, όχι στη Χαμάς» από την έναρξη των επιχειρήσεών του, στα τέλη Μαΐου, πρόσθεσε. «Ωστόσο, ο ΟΗΕ κάνει ό,τι μπορεί για να αντιταχθεί σε αυτήν την προσπάθεια. Και κάνοντάς το, ο ΟΗΕ ευθυγραμμίζεται με τη Χαμάς, που προσπαθεί επίσης να σαμποτάρει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του GHF», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι ο ισραηλινός στρατός «ουδέποτε βάζει στο στόχαστρο αμάχους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

