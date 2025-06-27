Κόστα: «Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι εντελώς απαράδεκτη»

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι εντελώς απαράδεκτη», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Το Ισραήλ είναι φίλος, αλλά με τους φίλους πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι», ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση και διαβάζουμε στον Τύπο».

Ο Αντόνιο Κόστα εξήγησε ότι ανατέθηκε στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Επιτροπής η αξιολόγηση της Συμφωνίας Σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ, με βάση το Άρθρο 2, που προβλέπει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Η έκθεση είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι τώρα το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών τον Ιούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις.

Ακόμη, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να αποδεχτεί άμεση κατάπαυση του πυρός, να άρει τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και να σεβαστεί πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάζα και να σταματήσει τον παράνομο εποικισμό στη Δυτική Όχθη.

Ο Αντόνιο Κόστα είπε ακόμη ότι η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει έναν «ειλικρινή διάλογο» με το Ισραήλ - «για να βγούμε από αυτήν την κρίση και να αλλάξουμε την κατάσταση επί τόπου». Πρόσθεσε ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τους εναπομείναντες ομήρους.

«Η συνολική μας στρατηγική είναι σαφής: για να υπάρξει πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή, είναι απαραίτητο να γίνει πραγματικότητα η λύση των δύο κρατών. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

