Πληθαίνουν οι αντιδράσεις παγκόσμιων ανθρωπιστικών οργανώσεων εναντίον του αμφιλεγόμενου «Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα» (Gaza Humanitarian Foundation -GHF), ενώ η Ουάσιγκτον αποδέσμευσε σήμερα 30 εκατ. δολάρια για τη χρηματοδότησή του.

Η οργάνωση Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) ζήτησε σήμερα τη διάλυση του GHF, δηλώνοντας ότι αυτό το σχέδιο «είναι μια επίφαση συστήματος διανομής τροφίμων που προκαλεί αλυσιδωτές σφαγές».

Κοντά στα κέντρα διανομής επισιτιστικής βοήθειας του Ιδρύματος - που διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα από τα τέλη Μαΐου - εκτυλίσσονται σχεδόν καθημερινά σκηνές χάους, με εκατοντάδες Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί εκεί από ισραηλινές επιθέσεις.

«Το σχέδιο διανομής επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα, που αναπτύχθηκε και χρηματοδοτείται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και ξεκίνησε πριν από έναν μήνα, φαίνεται να είναι σχεδιασμένο για να εξευτελίσει τους Παλαιστίνιους, αναγκάζοντάς τους να επιλέξουν μεταξύ της λιμοκτονίας και του να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να πάρουν την ελάχιστη ποσότητα τροφής», δήλωσαν οι MSF σε ανακοίνωση.

Οι ΜSF κάνουν λόγο για «πάνω από 500 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες, ενώ πήγαιναν σε αυτές τις διανομές αναζητώντας τροφή».

«Τα τέσσερα σημεία διανομής, όλα σε ζώνες που ελέγχονται πλήρως από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά την εκδίωξη των κατοίκων, έχουν το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου και περικλείονται από φυλάκια, σωρούς με χώμα και συρματόπλεγμα. Η περιφραγμένη είσοδός τους προσφέρει ένα μόνο σημείο πρόσβασης», δήλωσε ο Αϊτόρ Ζαμπαλγκογκεασκόα, συντονιστής εκτάκτων καταστάσεων των MSF στη Γάζα.

«Εάν οι άνθρωποι φθάσουν πολύ νωρίς και πλησιάσουν τα σημεία ελέγχου, τους πυροβολούν. Εάν φθάσουν στην ώρα τους και, επειδή υπάρχει πολύς κόσμος, πηδούν πάνω από τα χώματα και τα συρματοπλέγματα, τους πυροβολούν» και «εάν φθάσουν με καθυστέρηση, δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί διότι είναι μια "ζώνη που έχει εκκενωθεί", πάλι τους πυροβολούν», δήλωσε ο ίδιος.

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα έχει επισημάνει ότι, από τα τέλη Μαΐου, σχεδόν 550 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κοντά στα κέντρα διανομής βοήθειας την ώρα που προσπαθούσαν να παραλάβουν τρόφιμα.

Το GHF διαψεύδει ωστόσο ότι έχουν σημειωθεί επεισόδια στα κέντρα διανομής του.

Υποστηριζόμενο από την Ουάσινγκτον και το Ισραήλ, το GHF χρησιμοποιεί ενόπλους για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κέντρων διανομής του στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επικρίνει έντονα το GHF- το πλαίσιο λειτουργίας του οποίου παραμένει ασαφές - και αρνούνται να συνεργαστούν με αυτό λόγω των ανησυχιών για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και για την ουδετερότητά του.

