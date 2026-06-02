Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο αυτόφωρο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο - Οδηγήθηκε στο Τμήμα Καλλιθέας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία  

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αστυνομία

Καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και να αντέδρασε επιθετικά απέναντι στους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο.

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο καλαθοσφαιριστής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση και απειλή, όπως αναφέρει το newsbomb.

Σημειώνεται πως χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας σε εστιατόρια της Βάρκιζας, με αφορμή την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας για τη φετινή σεζόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καλλιθέα μπάσκετ ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark