Στο αυτόφωρο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς

Καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και να αντέδρασε επιθετικά απέναντι στους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο.

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο καλαθοσφαιριστής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση και απειλή, όπως αναφέρει το newsbomb.

Σημειώνεται πως χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας σε εστιατόρια της Βάρκιζας, με αφορμή την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας για τη φετινή σεζόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.