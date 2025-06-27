Ισραήλ: Ο κόσμος έχει «υποχρέωση» να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά

Ο κόσμος έχει «την υποχρέωση» να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει ατομική βόμβα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, τρεις ημέρες αφού η χώρα του ανακοίνωσε ότι πέτυχε «ιστορική νίκη» και «αφάνισε» το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, κατά τον σύντομο πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Το Ισραήλ ενήργησε την τελευταία δυνατή στιγμή απέναντι σε μια άμεση απειλή σε βάρος του ίδιου, της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας» ανέφερε ο Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε η χώρα του στις 13 Ιουνίου σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει και να ενεργεί για την εξάλειψη του Ισραήλ. Η διεθνής κοινότητα έχει πλέον την υποχρέωση να εμποδίσει, με όλα τα κατάλληλα μέσα, το πιο ακραίο καθεστώς του κόσμου από το να αποκτήσει το πιο επικίνδυνο όπλο στον κόσμο», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Σάαρ ήταν μια αντίδραση στο μήνυμα του Ιρανού ομολόγου του, του Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος κατήγγειλε τις «κακόβουλες προθέσεις» του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος επιμένει να επισκεφθεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ στις 22 Ιουνίου. Μετά τα αμερικανικά πλήγματα, το ιρανικό κοινοβούλιο ψήφισε έναν νόμο για τη διακοπή της συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τα πυρηνικά.

«Το ιρανικό καθεστώς παραμένει το ίδιο. Συνεχίζει να κοροϊδεύει τη διεθνή κοινότητα και ενεργεί για να εμποδίσει την αποτελεσματική επιθεώρηση του πυρηνικού προγράμματός του», εκτίμησε ο Σάαρ, η χώρα του οποίου επέκρινε επί χρόνια, ως «αναποτελεσματικούς», τους ελέγχους του ΔΟΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

