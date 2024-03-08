Τα παιδία παίζει... Ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με έναν εντελώς παιδιάστικο τρόπο στην ομιλία του μεγάλου αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν για την κατάσταση της Ένωσης, αναρτώντας ένα ψυχεδελικό βίντεο για να του επιτεθεί…



Για την λίαν περίεργη ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram ο τέως πρόεδρος χρησιμοποίησε ένα βίντεο με την περσινή ομιλία του προέδρου στο Καπιτώλιο.



Το –υποτίθεται- σατιρικό βίντεο περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά ψηφιακά φίλτρα στα πρόσωπα του προέδρου και της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, που τους παραμορφώνουν εντελώς.



Ένα από τα φίλτρα του δείχνει τον Μπάιντεν και τη Χάρις με τεράστια μάτια κάνοντάς τους να μοιάζουν με κούκλες. Το επόμενο τους δείχνει με καπέλα και… κοτσιδάκια σαν κορίτσια. Ένα άλλο δείχνει τον Μπάιντεν με μια μύτη που μοιάζει με του Πινόκιο, ενώ το τέταρτο φίλτρο αντικαθιστά το κεφάλι του Μπάιντεν με το κεφάλι… ενός σκύλου.



Το βίντεο προκάλεσε θόρυβο στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι ο Τραμπ ξεπέρασε και αυτόν, τον κακό εαυτό του.



Πηγή: skai.gr

