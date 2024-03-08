Η πεθερά του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ έγινε σήμερα μέλος του ινδικού κοινοβουλίου σε αναγνώριση της δράσης της στον φιλανθρωπικό βραχίονα του παγκόσμιου κολοσσού της τεχνολογίας Infosys, συνιδρυτής του οποίου είναι ο σύζυγός της.

Η Σούντα Μούρτι, 73 ετών, πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος Infosys, διορίστηκε στην άνω βουλή, της οποίας 12 μέλη ορίζονται από τον αρχηγό του κράτος για εξαετή θητεία και τα υπόλοιπα --σχεδόν όλα-- εκλέγονται. Γενικά πρόκειται για πρόσωπα με έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή, που με αυτόν τρόπο τιμώνται.

Το ίδρυμα του οποίου ήταν πρόεδρος είναι ιδιαίτερα γνωστό για τη δημιουργία βιβλιοθηκών σε αγροτικές περιοχές.

Η Ακσάτα, η κόρη που απέκτησε με τον σύζυγό της Ναραγιάνα Μούρτι, παντρεύτηκε το 2009 τον Ρίσι Σούνακ, σήμερα 43 ετών, που έγινε το 2022 ο πρώτος αρχηγός βρετανικής κυβέρνησης με καταγωγή τη νότια Ασία.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για την ευκαιρία που μου δόθηκε να υπηρετήσω το έθνος μας», σχολίασε στο δίκτυο Χ η Σούντα Μούρτι.

Ο σύζυγός της, ο Ναραγιάνα Μούρτι, η καθαρή αξία της περιουσίας του οποίου εκτιμάται από το Forbes στα 4,7 δισεκ. δολάρια, έχει δηλώσει ότι αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα από τη γυναίκα του για να ξεκινήσει, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, την Infosys, που είναι σήμερα η έβδομη μεγαλύτερη ινδική εταιρία με βάση την κεφαλαιοποίησή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

