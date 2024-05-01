Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Τραμπ παρενέβη «στον αέρα» του FOX και εκθείασε την αστυνομία για την εκκένωση στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια - Βίντεο

Ο Τραμπ τηλεφώνησε ζωντανά σε μια εκπομπή στο Fox News για να δηλώσει ότι η παρέμβαση του NYPD θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα

Κολούμπια

Ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εκθείασε το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) για την απομάκρυνση φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών από κτίριο του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ανέφερε το Associated Press. Παράλληλα όμως, άφησε και αιχμές για τη στάση της αστυνομίας. 

Ο Τραμπ τηλεφώνησε ζωντανά σε μια εκπομπή στο Fox News για να δηλώσει ότι η παρέμβαση του NYPD ήταν «απίστευτοι» και «δεν φοβόντουσαν τίποτα». «Θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Αλλά δεν έπρεπε ποτέ να φτάσει σε αυτό» δήλωσε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι φοιτητές κατάφεραν να καταλάβουν το κτίριο του Hamilton Hall.

«Έπρεπε να το είχαν κάνει πολύ πριν καταλάβουν το κτίριο, γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν βρίσκονταν σε σκηνές παρά σε κτίριο. Και επίσης έχει γίνει τεράστια ζημιά» είπε.

«Είναι τόσο θλιβερό πράγμα να βλέπεις… όταν το βλέπεις δεν μπορείς καν να το πιστέψεις» δήλωσε για τον αντισημιτισμό στις ΗΠΑ, επικρίνοντας και τον Τζο Μπάιντεν για την πολιτική του.  

Αστυνομικοί του NYPD μπήκαν στο Hamilton Hall από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κολούμπια κατάληψη NYPD
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark