Ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εκθείασε το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) για την απομάκρυνση φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών από κτίριο του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ανέφερε το Associated Press. Παράλληλα όμως, άφησε και αιχμές για τη στάση της αστυνομίας.



Ο Τραμπ τηλεφώνησε ζωντανά σε μια εκπομπή στο Fox News για να δηλώσει ότι η παρέμβαση του NYPD ήταν «απίστευτοι» και «δεν φοβόντουσαν τίποτα». «Θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Αλλά δεν έπρεπε ποτέ να φτάσει σε αυτό» δήλωσε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι φοιτητές κατάφεραν να καταλάβουν το κτίριο του Hamilton Hall.



«Έπρεπε να το είχαν κάνει πολύ πριν καταλάβουν το κτίριο, γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν βρίσκονταν σε σκηνές παρά σε κτίριο. Και επίσης έχει γίνει τεράστια ζημιά» είπε.

«Είναι τόσο θλιβερό πράγμα να βλέπεις… όταν το βλέπεις δεν μπορείς καν να το πιστέψεις» δήλωσε για τον αντισημιτισμό στις ΗΠΑ, επικρίνοντας και τον Τζο Μπάιντεν για την πολιτική του.



Αστυνομικοί του NYPD μπήκαν στο Hamilton Hall από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλες.

🚨 BREAKING: Donald Trump reacts to the ongoing protests in New York as arrests are made at Columbia. pic.twitter.com/VnQtNALdVI — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 1, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.