Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση τμήματος αυτοκινητόδρομου στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα.



Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε τον αριθμό των θανάτων μετά την κατάρρευση του δρόμου. Τα σωστικά συνεργεία μετέφεραν περίπου 30 άτομα στο νοσοκομείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2.10 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Σε ένα βίντεο διακρίνεται να έχει δημιουργηθεί κάτι σαν τεράστιος κρατήρας.

May 1: a section of the Meilong Expressway (梅龙高速公路) in Guangdong province collapsed at around 2:10am, and 18 vehicles fell into the sinkhole.



31 people were rescued and sent to the hospital. One of them died afterwards…https://t.co/X6QY2zwKdshttps://t.co/cKcJF8YwLB pic.twitter.com/8cUgXonCGR May 1, 2024

Η κατάρρευση του αυτοκινητοδρόμου σημειώθηκε αφότου η Γκουανγκντόνγκ, η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, επλήγη από σφοδρότατες βροχοπτώσεις και πλημμύρες.



Στην Γκουανγκντόνγκ, την πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, σημειώνονταν πλημμύρες όλο τον Απρίλιο. Τουλάχιστον 110.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους ως αποτέλεσμα, με τέσσερις νεκρούς και 10 αγνοούμενους από τις πλημμύρες.

🚨#WATCH: As daytime footage shows the aftermath of a highway collapse which left dozens of casualties in southern China.



📌#Guangdong | #China



At least 19 people were killed and 30 others were hospitalized after a section of a highway collapsed in the Guangdong province of… pic.twitter.com/r1hR0UXw65 — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) May 1, 2024

Deadly floods hit China's Guangdong province after an early wet season brought record-breaking rains to the region.



Watch more video: https://t.co/yHKoSjDT13 pic.twitter.com/FoGPngnftW — The Weather Network (@weathernetwork) April 23, 2024

