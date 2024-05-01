Λογαριασμός
Τουλάχιστον 19 νεκροί στην Κίνα - Κατέρρευσε τμήμα αυτοκινητοδρόμου μετά από πλημμύρες - Δείτε βίντεο

Η Γκουανγκντόνγκ, η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, επλήγη από σφοδρότατες βροχοπτώσεις και πλημμύρες

Γκουανγκντόνγκ

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση τμήματος αυτοκινητόδρομου στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε τον αριθμό των θανάτων μετά την κατάρρευση του δρόμου. Τα σωστικά συνεργεία μετέφεραν περίπου 30 άτομα στο νοσοκομείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2.10 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Σε ένα βίντεο διακρίνεται να έχει δημιουργηθεί κάτι σαν τεράστιος κρατήρας.

Η κατάρρευση του αυτοκινητοδρόμου σημειώθηκε αφότου η Γκουανγκντόνγκ, η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, επλήγη από σφοδρότατες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. 

Στην Γκουανγκντόνγκ, την πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, σημειώνονταν πλημμύρες όλο τον Απρίλιο. Τουλάχιστον 110.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους ως αποτέλεσμα, με τέσσερις νεκρούς και 10 αγνοούμενους από τις πλημμύρες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κίνα αυτοκινητόδρομος πλημμύρες
