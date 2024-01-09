Πάνω από 36.000 νέοι Ευρωπαίοι θα ταξιδέψουν δωρεάν σε όλη την Ευρώπη

Χάρη στην πρωτοβουλία DiscoverEU, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, 36.138 Ευρωπαίες και Ευρωπαίοι ηλικίας 18 ετών θα λάβουν από ένα δωρεάν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης, να γνωρίσουν την πολιτιστική της κληρονομιά και την ιστορία της και να κάνουν νέες φιλίες.

Τα άτομα που υπέβαλαν αίτηση τον Οκτώβριο του 2023 θα ενημερωθούν σήμερα για την αποδοχή των αιτήσεών τους.

Με το πάσο DiscoverEU, θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν κατά κύριο λόγο με τρένο, από τον Μάρτιο του 2024 ως τον Μάιο του 2025.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Το DiscoverEU αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για αξέχαστα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, όπου σε κάθε στάση αναπτύσσονται νέες ανθρώπινες σχέσεις και αναδεικνύεται η πολύπλευρη ομορφιά της Ευρώπης. Σε όλους εσάς, τους περιπετειώδεις νέους και νέες που ξεκινάτε αυτό το μοναδικό ταξίδι, εύχομαι σε κάθε τόπο να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, με κάθε συναναστροφή να εμπλουτίσετε το πνεύμα σας, και κάθε συνάντηση να αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία!»

Ο τελευταίος γύρος αιτήσεων του DiscoverEU απευθυνόταν σε νέους ανθρώπους από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από συνδεδεμένες χώρες του Erasmus+ που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2005 και 31ης Δεκεμβρίου 2005. Συνολικά, 144.038 νέοι και νέες υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο αυτού του γύρου. Το DiscoverEU περιλαμβάνει και μια εκπαιδευτική διάσταση, διοργανώνοντας σεμινάρια πληροφόρησης πριν την αναχώρηση ή συναντήσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι νέοι και οι νέες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν μέλη της επίσημης ομάδας του DiscoverEU στο Facebook, ώστε να συνδεθούν με την κοινότητα του DiscoverEU.

Λένα Φλυτζάνη

