Sinéad O'Connor: Από φυσικά αίτια ο θάνατος της τραγουδίστριας

Η Sinéad O'Connor πέθανε από φυσικά αίτια, ανακοίνωσε σήμερα ιατροδικαστής.

Η σταρ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσιες της αφού η αστυνομία κλήθηκε στο διαμέρισμά της στο Herne Hill, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Οι αρχές δεν αντιμετώπισαν τον ξαφνικό θάνατο της σταρ εξ αρχής ως εγκληματική ενέργεια και σήμερα επισήμως ανακοινώθηκε ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

«Αυτό επιβεβαιώνει ότι η κ. O'Connor πέθανε από φυσικά αίτια», δήλωσε στο MailOnline ένας εκπρόσωπος του ιατροδικαστικού δικαστηρίου του Southwark.

«Ο ιατροδικαστής σταμάτησε λοιπόν να διερευνά το θάνατό της».

Η O'Connor πέθανε 18 μήνες αφότου ο 17χρονος γιος της Shane, αυτοκτόνησε τον Ιανουάριο του 2022.

