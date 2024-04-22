Τα χρήματα που κατέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ για να εξαγοράσει τη σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς συνιστούσαν παράβαση του νόμου επειδή εξαπάτησε με αυτόν τον τρόπο τους ψηφοφόρους, λίγο πριν από τις εκλογές του 2016, υποστήριξε σήμερα ο εισαγγελέας Μάθιου Κολάντζελο, καθώς ξεκίνησε επί της ουσίας η ποινική δίκη του πρώην προέδρου.

«Η υπόθεση αυτή αφορά μια συνωμοσία εξαπάτησης. Ο κατηγορούμενος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενορχήστρωσε ένα εγκληματικό σχέδιο για να αλλοιώσει τις προεδρικές εκλογές του 2016», είπε ο εισαγγελέας απευθυνόμενος στους ενόρκους. Υποσχέθηκε επίσης ότι θα ακούσουν τον Τραμπ να εκπονεί τις λεπτομέρειες του σχεδίου, σε ηχογραφημένες συνομιλίες.

Οι συνήγοροι του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου θα διατυπώσουν επίσης τη δική τους θέση, στη μοναδική ενδεχομένως από τις τέσσερις ποινικές δίκες που αντιμετωπίζει ο Τραμπ η οποία θα εκδικαστεί πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Κολάντζελο στην αγόρευσή του είπε ότι ο Τραμπ συμμετείχε σε μια συνωμοσία με τον πρώην δικηγόρο του Μάικλ Κόεν και τον εκδότη Ντέιβιντ Πέκερ με στόχο να συγκαλύψουν πληροφορίες που δεν ήταν κολακευτικές για τον τότε υποψήφιο πρόεδρο και να τον βοηθήσουν να νικήσει τη Δημοκρατική αντίπαλό του, τη Χίλαρι Κλίντον. Αυτό περιλάμβανε και καταβολή χρημάτων σε γυναίκες που υποστήριζαν ότι είχαν ερωτικές επαφές με τον Τραμπ, όπως στη Στόρμι Ντάνιελς που έλαβε 130.000 δολάρια την εποχή που γίνονταν και άλλες αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες.

Στην έναρξη της δίκης ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν αποφάσισε ότι οι εισαγγελείς μπορούν να ρωτήσουν τον Τραμπ, εφόσον καταθέσει, για δύο άλλες υποθέσεις: εκείνη που αφορά την παραπλανητική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του και μια άλλη, για τη δυσφήμιση της συγγραφέα Ε.Τζιν Κάρολ, αφού εκείνη τον είχε κατηγορήσει για βιασμό. Ο Μέρτσαν είπε επίσης ότι οι εισαγγελείς μπορούν να δείξουν στους ενόρκους την απομαγνητοφωνημένη συνομιλία από ένα βίντεο του τηλεοπτικού σόου στην οποία ο Τραμπ έκανε χυδαία σχόλια για τις γυναίκες – ωστόσο οι ένορκοι δεν θα δουν το βίντεο αυτό.

Η λιγότερο επιζήμια υπόθεση για τον Τραμπ

Φορώντας μπλε γραβάτα και σκούρο μπλε κοστούμι, ο Τραμπ κοιτούσε τον δικαστή και, κάποιες φορές, μιλούσε στον δικηγόρο του. Ακριβώς πίσω του καθόταν ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, φορώντας ακουστικό στο αυτί του.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος στις 34 κατηγορίες παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων και αρνείται ότι είχε ερωτική επαφή με την Ντάνιελς. Η υπόθεση αυτή θεωρείται από τους νομικούς ως η λιγότερο επιζήμια για τον Τραμπ. Μια καταδικαστική απόφαση δεν τον εμποδίζει να διεκδικήσει την προεδρία και να αναλάβει το αξίωμα, όμως θα μπορούσε να πλήξει την υποψηφιότητά του. Μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειξε ότι οι μισοί ανεξάρτητοι υποψήφιοι και ένας στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους δεν θα τον ψηφίσουν, εάν καταδικαστεί.

Πλαστογράφησε έγγραφα

Ο Κολάντζελο είπε ότι ο Τραμπ απέκρυψε την πληρωμή στην Ντάνιελς, παρουσιάζοντάς την ως «νομικά έξοδα» υπέρ του Κόεν μέσω 11 νοθευμένων τιμολογίων, 12 καταχωρήσεων σε λογιστικά βιβλία και 11 παραποιημένων επιταγών. «Αυτά ήταν ψέματα. Δεν υπήρχε συμφωνία δικηγορικής αμοιβής, ο Κόεν δεν πληρωνόταν για τις υπηρεσίες του. Ο κατηγορούμενος πλαστογράφησε αυτά τα επιχειρηματικά έγγραφα επειδή ήθελε να αποκρύψει την εγκληματική συμπεριφορά του ιδίου και άλλων», είπε.

Λειτουργούσε ως συνωμότης

Ο Πέκερ είναι ο πρώτος από τους μάρτυρες που σκοπεύει να καλέσει η εισαγγελία μετά τις εναρκτήριες αγορεύσεις, όπως ανέφεραν η εφημερίδα New York Times και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τον Αύγουστο του 2015 ο Πέκερ συναντήθηκε με τον Τραμπ και τον Κόεν και συμφώνησε να ενεργεί σαν τα «μάτια και αυτιά» της προεκλογικής εκστρατείας, αναζητώντας αρνητικές ιστορίες για τον Τραμπ. «Ο Πέκερ δεν ενεργούσε ως εκδότης αλλά ως συνωμότης», είπε ο Κολάντζελο.

Η εκδοτική εταιρεία American Media, στην οποία ανήκει το σκανδαλοθηρικό περιοδικό National Enquirer, παραδέχτηκε το 2018 ότι πλήρωσε 150.000 δολάρια στο πρώην μοντέλο του Playboy Κάρεν ΜακΝτούγκαλ για τα δικαιώματα της ιστορίας της: μια πολύμηνη σχέση με τον Τραμπ το 2006-7. Η American Media ανέφερε ότι λειτουργούσε «σε συνεργασία» με το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ και δεν δημοσίευσε ποτέ το ρεπορτάζ.

«Οι αποδείξεις θα δείξουν ότι ο κατηγορούμενος δεν ήθελε, απελπισμένα, να δημοσιοποιηθεί αυτή η πληροφορία για την Κάρεν ΜακΝτούγκαλ επειδή ανησυχούσε για τις επιπτώσεις που θα είχε στις εκλογές», είπε ο Κολάντζελο.

Το περιοδικό έκλεισε επίσης συμφωνία, να πληρώσει 30.000 δολάρια σε έναν θυρωρό ο οποίος ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ είχε αποκτήσει ένα παιδί εκτός γάμου. Η ιστορία αυτή αποδείχθηκε ψευδής.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι πληρωμές αυτές ήταν προσωπική του υπόθεση και δεν παραβίασε τον εκλογικό νόμο. Αρνείται επίσης ότι είχε δεσμό με την ΜακΝτούγκαλ.

Στη δίκη αυτή ο Τραμπ κατηγορείται ότι παρουσίασε ψευδώς στα βιβλία της εταιρείας του ως νομικά έξοδα την αποζημίωση που έδωσε στον Κόεν για τα χρήματα που κατέβαλε εκείνος στην Ντάνιελς, το 2017. Οι εισαγγελείς λένε ότι το έκανε ώστε να αποκρύψει το γεγονός ότι τα χρήματα ξεπερνούσαν το όριο των 2.700 δολαρίων που επιτρεπόταν να καταβάλει ένα πρόσωπο ως συμβολή στην προεκλογική εκστρατεία ενός υποψηφίου.

Οι μάρτυρες ενδέχεται να βοηθήσουν την εισαγγελία να αποδείξει ότι η πληρωμή του Κόεν στην Ντάνιελς ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου. Οι εισαγγελείς σκοπεύουν να καλέσουν τουλάχιστον 20 μάρτυρες, σύμφωνα με τους συνηγόρους του Τραμπ.

Πριν από την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, ο Τραμπ κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν ειρηνικά έξω από δικαστήρια «σε όλη τη χώρα», ωστόσο ελάχιστοι τον περίμεναν για να τον χαιρετίσουν όταν έφτασε στο Μανχάταν. Ο πρώην πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας ευθύνονταν για τη μικρή συμμετοχή, όμως οι δρόμοι γύρω από το δικαστήριο ήταν ανοιχτοί για το κοινό.

«Το Λόουερ Μανχάταν γύρω από το Δικαστήριο, όπου κατευθύνομαι τώρα, είναι εντελώς αποκλεισμένο. Πόσο άδικο!» έγραψε σε ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

