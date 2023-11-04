Γκάλαντ: Θα βρούμε και θα εξοντώσουμε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα "βρει" και θα "εξοντώσει"τον ηγέτη της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας Γιαχία Σινουάρ.

"Θα βρούμε τον Σινουάρ και θα τον εξοντώσουμε", δήλωσε ο Γκάλαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τελ-Αβίβ.

"Αυτό το Σαμπάτ (Σάββατο) δώσαμε δύσκολες μάχες στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας. Ολοκληρώσαμε την περικύκλωση (της πόλης της Γάζας) και οι δυνάμεις μας επιχειρούν από τον νότο και τον βορρά", τόνισε.

"Και για να το κάνουμε αυτό μπήκαμε σε κατοικημένες περιοχές", ανακοίνωσε.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε τη χερσαία επιχείρησή του στο παλαιστινιακό έδαφος την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 29 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τότε, σύμφωνα με τον στρατό.

Από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι που σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα της πρωτοφανούς μεγέθους επίθεσης της Χαμάς.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ κήρυξε πόλεμο για να "εξολοθρεύσει" τη Χαμάς, σφυροκοπώντας ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία διοικείται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Από τα πλήγματα αυτά έχουν σκοτωθεί σχεδόν 9.500 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε στις 27 Οκτωβρίου τη Χαμάς ότι "διεξάγει πόλεμο από νοσοκομεία" της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που το ισλαμιστικό κίνημα διέψευσε κατηγορηματικά.

