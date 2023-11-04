Τα εκπαιδευμένα σκυλιά των ισραηλινού στρατού που κυνηγούν μέλη της Χαμάς μέσα στα τούνελ

Βίντεο δείχνει επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων μέσα στα τούνελ της Χαμάς με σκυλιά να καταδιώκουν μέλη της οργάνωσης.
Ειδικότερα, Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν μέσα στις σήραγγες κάτω από τη Γάζα με σκύλους που εξαπολύουν κυνηγητό κατά των μαχητών της Χαμάς.
IDF using attack dog in Hamas tunnels #Terroristattack #HamasisISIS pic.twitter.com/0FWPOhZYrt— sinshadee (@shasindee) November 4, 2023
Οι σκύλοι φέρουν κάμερα στις πλάτες τους που εκτός από το να καταγράφουν την καταδίωξη δίνουν εικόνα στον χειριστή.
Πρόκειται για σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα να επιχειρούν σε οποιοδήποτε χώρο.
