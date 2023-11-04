Λογαριασμός
Τα εκπαιδευμένα σκυλιά των ισραηλινού στρατού που κυνηγούν μέλη της Χαμάς μέσα στα τούνελ - Δείτε βίντεο

Τα σκυλιά του ισραηλινού στρατού είναι ειδικά εκπαιδευμένα να επιχειρούν σε οποιοδήποτε χώρο.

Βίντεο δείχνει επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων μέσα στα τούνελ της Χαμάς  με σκυλιά να καταδιώκουν μέλη της οργάνωσης.

Ειδικότερα, Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν μέσα στις σήραγγες κάτω από τη Γάζα με σκύλους που εξαπολύουν κυνηγητό κατά των μαχητών της Χαμάς.  

Οι σκύλοι φέρουν κάμερα στις πλάτες τους που εκτός από το να καταγράφουν την καταδίωξη δίνουν εικόνα στον χειριστή.

Πρόκειται για σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα να επιχειρούν σε οποιοδήποτε χώρο.

