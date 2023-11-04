Τα εκπαιδευμένα σκυλιά των ισραηλινού στρατού που κυνηγούν μέλη της Χαμάς μέσα στα τούνελ

Βίντεο δείχνει επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων μέσα στα τούνελ της Χαμάς με σκυλιά να καταδιώκουν μέλη της οργάνωσης.

Ειδικότερα, Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν μέσα στις σήραγγες κάτω από τη Γάζα με σκύλους που εξαπολύουν κυνηγητό κατά των μαχητών της Χαμάς.

Οι σκύλοι φέρουν κάμερα στις πλάτες τους που εκτός από το να καταγράφουν την καταδίωξη δίνουν εικόνα στον χειριστή.

Πρόκειται για σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα να επιχειρούν σε οποιοδήποτε χώρο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.