Πως το Ισραήλ «σφραγίζει» τις σήραγγες της Χαμάς με «βόμβες σφουγγαριών»

Την ώρα που οι χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα κλιμακώνεται, βασικός στόχο του στρατού είναι η καταστροφή των τούνελ.

Στη μάχη αυτή οι Ισραηλινοί έχουν αναπτύξει και ρίξει στη μάχη ένα νέο όπλο, τις βόμβες σφουγγάρια, οι οποίες δεν περιέχουν εκρηκτικά, αλλά χρησιμοποιούνται για να κλείσουν κενά ή εισόδους σήραγγας από τις οποίες ενδέχεται να βγουν μαχητές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα δοχείο με δύο χημικά τα οποία όταν ενωθούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες δημιουργούν έναν αφρό που διαστέλλεται γρήγορα και στη συνέχεια σκληραίνει. Με αυτόν τον τρόπο οι ισραηλινές δυνάμεις επιδιώκουν να σφραγίσουν και να αποκλείσουν τις σήραγγες της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.