Ένα ακόμη μικρό βήμα προς την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ πραγματοποίησε την Τρίτη η Τουρκία.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, εντάχθηκε στην ατζέντα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το Πρωτόκολλο για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, το οποίο είχε πάρει έγκριση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το Πρωτόκολλο αναφέρεται ως 42ο -τελευταίο- θέμα της 7ης Ενότητας του Προγράμματος.

Είναι πιθανό, μετά και τη συγκεκριμένη κίνηση, η Τουρκία να αναμένει την ανταποδοτική κίνηση των ΗΠΑ στο θέμα της πώλησης των F-16.

Πηγή: skai.gr

