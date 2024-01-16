Η Γερμανία: εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πυρομαχικά στο Ισραήλ

Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να παραδώσει πυρομαχικά για άρματα μάχης στο Ισραήλ, προκειμένου να στηρίξει τη χώρα αυτή στον αγώνα της κατά της Χαμάς, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel.

Τα αρμόδια υπουργεία έχουν ήδη συμφωνήσει κατ’ αρχήν να ικανοποιήσουν το αίτημα της ισραηλινής κυβέρνησης, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Βερολίνο έλαβε το αίτημα αυτό, που αφορά την προμήθεια περίπου 10.000 βλημάτων ακριβείας των 120 χιλιοστών, από τον ισραηλινό στρατό τον περασμένο Νοέμβριο. Επειδή η αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί να παραδώσει αμέσως την επιθυμητή ποσότητα πυρομαχικών, εξετάζεται η πιθανότητα να αποδεσμευτούν πυρομαχικά από τα αποθέματα του γερμανικού στρατού, ώστε να ικανοποιηθεί σύντομα το αίτημα.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.