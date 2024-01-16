Τουλάχιστον 3 νεκροί από τον κυκλώνα Μπελάλ στη νήσο Ρεϊνιόν

Τα πτώματα δύο άστεγων βρέθηκαν σήμερα στη νήσο Λα Ρεϊνιόν, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των νεκρών στο γαλλικό νησί του Ινδικού Ωκεανού, μετά το πέρασμα χθες του κυκλώνα Μπελάλ.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν επίσης το νησί Μαυρίκιο, όπου ήρθη ο κόκκινος συναγερμός το πρωί.

Στη Ρεϊνιόν, «δυστυχώς ανακαλύψαμε ακόμη δύο πτώματα, δύο άστεγους που αρνήθηκαν να πάνε στα καταφύγια έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών και Υπερπόντιων Εδαφών Ζεράλ Νταρμανέν, κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς την κυβέρνηση στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Χθες, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άλλος άστεγος στο Σεν Ζιλ, στο δυτικό τμήμα της Ρεϊνιόν, κατά τις πρώτες ώρες του περάσματος του τροπικού κυκλώνα από τη νήσο των 870.000 κατοίκων.

Ο Μπελάλ συνέχισε την πορεία του προς τον Μαυρίκιο, περίπου 200 χλμ βορειοανατολικά, τον οποίο σάρωσε με καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου στην περιοχή αυτή.

Αφότου έδωσε εντολή χθες στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, η κυβέρνηση του Μαυρικίου χαλάρωσε τους περιορισμούς σήμερα, ωστόσο η μετεωρολογική υπηρεσία συνέστησε στους πολίτες «να παραμείνουν σε ασφαλείς περιοχές». Η νήσος επλήγη από καταρρακτώδεις βροχές και ανέμους ταχύτητας άνω των 100 χλμ/ώρα.

Ο κόκκινος συναγερμός στο Ρεϊνιόν εξαιτίας του κυκλώνα ήρθη σήμερα το πρωί.

Στον Μαυρίκιο, χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν κάτω από τα λασπόνερα. Στην πρωτεύουσα Πορτ Λούις, οχήματα παρασύρθηκαν από χειμάρρους με το νερό σχεδόν να τα καλύπτει.

Η αστυνομία ανέφερε πως το πτώμα ενός μοτοσυκλετιστή εντοπίστηκε σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, έπειτα από ένα τροχαίο δυστύχημα.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών θα επισκεφθεί αύριο τη Ρεϊνιόν.

