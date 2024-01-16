Οι ΗΠΑ στοχεύουν σε αποκλιμάκωση μετά τις επιθέσεις Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι ΗΠΑ στοχεύουν στην «αποκλιμάκωση», διαβεβαίωσε σήμερα ο σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφαλείας στον Λευκό Οίκο Τζέικ Σάλιβαν, παρά τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη, ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν επιδιώκουμε μια περιφερειακή σύρραξη, ούτε κατά διάνοια», δήλωσε ο Σάλιβαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Επιδιώκουμε να σταματήσουμε την εξάπλωση της σύρραξης και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης».

Από την περασμένη Παρασκευή, οι Αμερικανοί και Βρετανοί διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον των Υεμενιτών ανταρτών, οι οποίοι διαβεβαιώνουν πως θα επιτίθενται σε πλοία που συνδέονται με τα ισραηλινά συμφέροντα, ως αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους στη Γάζα, όπου το Ισραήλ και η Χαμάς πολεμούν από την 7η Οκτωβρίου.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση», διότι «μια ζωτικής σημασίας διεθνής εμπορική αρτηρία» βρίσκεται «υπό ομηρία», επισήμανε ο Σάλιβαν. «Πρόκειται για μια κρίση στην οποία το σύνολο της διεθνούς κοινότητας πρέπει να αντιδράσει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνέχιση της σύρραξης «δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις των χωρών του συνασπισμού», που έπληξαν την Υεμένη την περασμένη εβδομάδα, αλλά «απο μια ευρύτερη ομάδα χωρών, μεταξύ άλλων εκείνων που ασκούν μια επιρροή στην Τεχεράνη και σε άλλες πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής».

Για τον Λευκό Οίκο, υπάρχει σήμερα «ένας δρόμος» για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο πόλεμος στη Γάζα να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη σύρραξη.

«Εργαζόμαστε με τους εταίρους στην περιοχή για να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο». Όμως, την ίδια ώρα, «πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση» μπροστά στο ενδεχόμενο της κλιμάκωσης, προειδοποίησε.

