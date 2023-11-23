Τουρκία: Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών ταρακούνισε την επαρχία Μαλάτια της Ανατολικής Τουρκίας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).
Η δόνηση σημειώθηκε στις 16:46 ώρα Ελλάδος (17:46 τοπική ώρα) και είχε εστιακό βάθος 6,9 χλμ.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:49, ακολούθησε δεύτερος σεισμός 4,7 βαθμών.
Ο σεισμός προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους.
Ο υπουργός Εσωτεριών Αλί Γερλίακαγια ανακοίνωσε ότι κλιμάκια του υπουργείου διεξάγουν έρευνες για τυχόν ζημιές.
🔎 Regional instrumental seismicity in Eastern Turkey. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/ILMxfybKAx— EMSC (@LastQuake) November 23, 2023
H Μαλάτια είχε πληγεί σοβαρά και υπέστη σοβαρές καταστροφές από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, των 7,7 και 7,6 βαθμών, με επίκεντρο τη γειτονική επαρχία Καχραμάνμαρας.
