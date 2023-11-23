Λογαριασμός
Η δραματική διάσωση ενός άνδρα από την ταράτσα φλεγόμενου κτιρίου στη Βρετανία - Δείτε βίντεο

Διάσωση

Απόδραση από την κόλαση… Τη δραματική στιγμή που ένας άνδρας διασώζεται από την ταράτσα φλεγόμενου κτιρίου από έναν χειριστή γερανού κατέγραψε βίντεο. 

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε στην βρετανική πόλη Ρέντινγκ. H φωτιά ξέσπασε στις 11.38 (1.38μμ ώρα Ελλάδας) κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Ο άγνωστης ταυτότητας άνδρας βρισκόταν στο πολυτελές πολυώροφο κτίριο γραφείων One Station Hill. 

Έχοντας να πάρει απόφαση στην κυριολεξία ζωής ή θανάτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο εργάτης αρχικά διστάζει, ενώ ο πύρινος κλοιός γίνεται όλο και πιο απειλητικός, πριν αποφασίσει να σκαρφαλώσει στην καμπίνα του γερανού που του έστειλε ο συνάδελφός του. Η απόφασή του ήταν σωτήρια. 
 

Πηγή: dailymali.co.uk

Φωτιά κτίριο Βρετανία διάσωση
