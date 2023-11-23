Απόδραση από την κόλαση… Τη δραματική στιγμή που ένας άνδρας διασώζεται από την ταράτσα φλεγόμενου κτιρίου από έναν χειριστή γερανού κατέγραψε βίντεο.

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε στην βρετανική πόλη Ρέντινγκ. H φωτιά ξέσπασε στις 11.38 (1.38μμ ώρα Ελλάδας) κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Ο άγνωστης ταυτότητας άνδρας βρισκόταν στο πολυτελές πολυώροφο κτίριο γραφείων One Station Hill.

Έχοντας να πάρει απόφαση στην κυριολεξία ζωής ή θανάτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο εργάτης αρχικά διστάζει, ενώ ο πύρινος κλοιός γίνεται όλο και πιο απειλητικός, πριν αποφασίσει να σκαρφαλώσει στην καμπίνα του γερανού που του έστειλε ο συνάδελφός του. Η απόφασή του ήταν σωτήρια.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.