ΗΠΑ: Εκτροχιάστηκε αμαξοστοιχία με θείο σε υγρή μορφή - Εκκενώθηκε κοινότητα στο Κεντάκι

Εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις κεντρικές ΗΠΑ και το θειάφι που μετέφερε πήρε φωτιά, αναγκάζοντας τις αρχές του Κεντάκι να προτρέψουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, παραμονή της Γιορτής των Ευχαριστιών.

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο χωριό Λίβινγκστον και «τουλάχιστον 16 βαγόνια ενεπλάκησαν» στο ατύχημα. Δύο από αυτά, που περιείχαν θείο σε υγρή μορφή, άνοιξαν και ένα μέρος του περιεχομένου τους χύθηκε έξω και πήρε φωτιά, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών CSX.

«Όταν το υγρό θείο καίγεται, εκλύει στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του θείου», μια ουσία επικίνδυνη τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, όπως ανακοίνωσε. «Οι τοπικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τους κατοίκους του Λίβινγκστον να εκκενώσουν τη ζώνη», πρόσθεσε.

Η CSX κάλεσε επίσης τους κατοίκους που «ανησυχούν για την ασφάλειά τους» να φύγουν και να βρουν προσωρινό κατάλυμα σε ξενοδοχεία, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων, αναλαμβάνοντας η ίδια τα έξοδα.

Η Γιορτή των Ευχαριστιών είναι αργία για τις ΗΠΑ και οι οικογένειες συνηθίζουν να συγκεντρώνονται για να φάνε την παραδοσιακή γαλοπούλα. «Πανικοβλήθηκα, αυτήν την ώρα μαγειρεύουμε, έχω τις γαλοπούλες στον φούρνο. Δεν μπορούμε να φύγουμε» είπε αργά το βράδυ της Τετάρτης μια κάτοικος της κοινότητας, η Λίντα Τοντ, μιλώντας στο τοπικό κανάλι CBS. Τελικά η Τοντ κατέφυγε στο κτίριο ενός κοντινού σχολείου.

Τον Μάρτιο εκτροχιάστηκε στο Οχάιο ένα τρένο που μετέφερε χημικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και χλωριούχο βινύλιο, μια καρκινογόνα και πολύ εύφλεκτη ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών. Λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε και των φόβων για πιθανή έκρηξη, απομακρύνθηκαν τότε από τις εστίες τους 2.000 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.