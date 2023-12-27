Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ κοντά στην πόλη Αντιγιαμάν

Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στην πόλη Αντιγιαμάν.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 25 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/IbUfG7TFOL
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/ezQ4VzvA7K— EMSC (@LastQuake) December 27, 2023
Πηγή: skai.gr
