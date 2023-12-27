Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ κοντά στην πόλη Αντιγιαμάν

Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στην πόλη Αντιγιαμάν.

Πηγή: skai.gr

