Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ κοντά στην πόλη Αντιγιαμάν

Ο σεισμός σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στην πόλη Αντιγιαμάν

σεισμός

Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στην πόλη Αντιγιαμάν.

