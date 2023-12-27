Πέθανε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

Ο βετεράνος Γερμανός πολιτικός Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος υπηρέτησε ως μέλος του γερμανικού κοινοβουλίου, της Μπούντεσταγκ, για περισσότερο από μισό αιώνα, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, αναφέρουν σήμερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σόιμπλε, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του αφιερωμένος στην επανένωση της χώρας του και αργότερα υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ στη διάρκεια της κρίσης χρέους της ευρωζώνης, πέθανε ειρηνικά αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ, μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο Σόιμπλε ήταν από το 1965 μέλος των κεντροδεξιών Χριστιανοδημοκρατών και έγινε βουλευτής το 1972. Ήταν ένας από τους γερμανούς πολιτικούς με την πιο μακρά θητεία.

Από το 1990 ήταν καθηλωμένος στην αναπηρική καρέκλα, αφού οι σφαίρες ενός ανισόρροπου ενόπλου τον κατέστησαν ανάπηρο και παραλίγο να τον σκοτώσουν.

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος καταγόταν από το Φράιμπουργκ, θεωρείτο ένας από τους πιο εξέχοντες πολιτικούς του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος της Γερμανίας, CDU. Διαμόρφωσε την ομοσπονδιακή πολιτική για δεκαετίες και ήταν το μακροβιότερο μέλος της Μπούντεσταγκ.

Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας κατείχε κυβερνητικές θέσεις από τη δεκαετία του 1980, συμπεριλαμβανομένου του Ομοσπονδιακού Υπουργού Ειδικών Καθηκόντων, του Προϊσταμένου της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας και του Υπουργού Εσωτερικών υπό τον Καγκελάριο Χέλμουτ Κολ.

Επί Άνγκελα Μέρκελ, ο Σόιμπλε ήταν και πάλι υπουργός Εσωτερικών από το 2005 έως το 2009 και υπουργός Οικονομικών από το 2009 έως το 2017, αξιώμα για το οποίο έγινε γνωστός πέρα από τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ.

Μεταξύ 1991 και 2000, ανέλαβε τη θέση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU στην Μπούντεσταγκ για την Ένωση.

Μετά την κατάρρευση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στις ομοσπονδιακές εκλογές του 1998, ο Σόιμπλε διαδέχθηκε τον Χέλμουτ Κολ και έγινε ο πρόεδρος του κόμματος. Μόλις 15 μήνες αργότερα, παραιτήθηκε από τη θέση και από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης το 2000 μετά το σκάνδαλο για τη χρηματοδότηση του κόμματος. Η παραίτηση του Σόιμπλε ξεκίνησε μια αλλαγή στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών, με την Άνγκελα Μέρκελ να αναλαμβάνει την ηγεσία του κόμματος.

