Οργή προκάλεσε στην Τουρκία η σύγκριση από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν του «αγώνα» των συμμάχων του της Χαμάς και του Ελεύθερου Συριακού Στρατού με την «εθνική αντίσταση» του Κεμάλ κατά των Ελλήνων στο μικρασιατικό μέτωπο.

«O Ελεύθερος Συριακός Στρατός έχει οργανωθεί και υποστηρίζουν τη δική τους πατρίδα και τους υποστηρίζουμε. Είναι μια κίνηση αντίστασης όπως οι ομάδες εθνικής αντίστασης στον δικό μας απελευθερωτικό αγώνα» ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε την Τετάρτη πως ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια θα έρθει στην Τουρκία. «Το Σαββατοκύριακο, ο ηγέτης του αγώνας της Παλαιστίνης θα είναι φιλοξενούμενος μου. Μαζί θα μιλήσουμε πολλά ζητήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μα πως είναι δυνατόν να παρομοιάζει τις ομάδες της "Εθνικής Αντίστασης" με αυτούς του Ελεύθερου Συριακού Στρατού που αποκεφαλίζουν ανθρώπους, με την Χαμάς, που δεν ξέρουμε ποιοι βρίσκονται από πίσω της, και έχει την δυνατότητα να σκοτώνει αθώους πολίτες… Εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι. Αυτό είναι προσβολή στον Κεμάλ Ατατούρκ και σε όλους τους νεκρούς μας» διερωτήθηκε ο παρουσιαστής του τουρκικού δικτύου SOZCU



Πηγή: skai.gr

