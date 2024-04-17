Με την... μικρασιατική εκστρατεία πριν ένα περίπου αιώνα («Τουρκικός Πόλεμος Ανεξαρτησίας») συνέκρινε «τον αγώνα της Χαμάς» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας την Τετάρτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του (ΑΚΡ). «Γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχει τίμημα για να το πούμε αυτό, σχολίασε σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.

«’Όσο ο Θεός μου δίνει ζωή, θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τον αγώνα της Παλαιστίνης, να είμαι η φωνή του καταπιεζόμενου παλαιστινιακού λαού’’» είπε.

#BREAKING Türkiye’s president compares Hamas’ struggle to Turkish War of Independence, adding: 'We are well aware that there is price to pay for saying this' pic.twitter.com/m4ZRqh02ll — Anadolu English (@anadoluagency) April 17, 2024

"Το Ισραήλ σκότωσε πάνω από 14.000 αθώα παιδιά στη Γάζα, έχουν ήδη ξεπεράσει τον Χίτλερ» δήλωσε ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ευαισθησία της Τουρκίας απέναντι στην Παλαιστίνη, δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας μάλιστα ότι «η ζωή μου απέκτησε νόημα με την παλαιστινιακή υπόθεση».

«Με άνευ όρων υποστήριξη από τη Δύση, το Ισραήλ πραγματοποιεί σφαγές ντροπιαστικές για την ανθρώπινη ιστορία, τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

