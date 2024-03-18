Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του και πρόσφερε και πάλι την μεσολάβησή του με την Ουκρανία, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, «ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η θετική εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και την Ρωσία θα συνεχισθεί και την ετοιμότητα της Τουρκίας να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή για να την φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

