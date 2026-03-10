Την ανάπτυξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτεια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ, ανακοίνωσε την Τρίτη το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

H νατοϊκή συστοιχία Patriot εγκαταστάθηκε στο Κιουρετζίκ της Μαλάτειας, καθώς στην τουρκική κυβέρνηση φοβούνται κι άλλες επιθέσεις από το Ιράν αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Οι συστοιχίες Patriot στην Τουρκία ανήκουν κυρίως στις ΗΠΑ και την Ισπανία.

Malatya’da Konuşlandırılan Patriot Sistemi ile İlgili Açıklama



Statement on the Patriot System Deployed in Malatya#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/54gB7SrTDp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2026

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας και διεξάγονται διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιείται για την ενίσχυση της προστασίας του τουρκικού εναέριου χώρου: «Εκτός από τα εθνικά μέτρα που έχουμε λάβει, το ΝΑΤΟ αύξησε τα μέτρα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot έχει αναπτυχθεί στη Μαλάτια για την υποστήριξη της προστασίας του εναέριου χώρου μας».

Η Άγκυρα σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και συνεχίζει τον συντονισμό με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

«Διατηρώντας τις αμυντικές και ασφαλείς δυνατότητές της στο υψηλότερο επίπεδο, η χώρα μας θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις σε συνεργασία και διαβούλευση με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας και να επιδιώκει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ. Βίντεο που φαίνεται να δείχνει τη στιγμή της αναχαίτισης:

Gaziantep Kızılhisar-Güneyşehir mevkiine düştüğü iddia edilen füzenin imha edilme anına ait görüntüler elimize ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor…

Hatay’dan sonra Gaziantep semalarından da füze imha edildi.… pic.twitter.com/URKNJ5Acsd — 🇹🇷 Arif Kurt 🇹🇷 (@ArifKurt1) March 9, 2026

