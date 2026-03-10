Τη στιγμή που βρισκόμαστε ήδη στην 11η μέρα του πολέμου, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει αντικρουόμενες απαντήσεις σχετικά με το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Είπε ότι οι αμερικανικοί στόχοι μπορεί να είναι «σχεδόν ολοκληρωμένοι» αφού είπε στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής ότι «δεν έχουμε κερδίσει αρκετά». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει πάνω από 5.000 στόχους, αλλά αφήνουν μερικούς «για αργότερα».

Μερικοί από τους συμβούλους του προέδρου των ΗΠΑ τον παροτρύνουν κατ' ιδίαν να διατυπώσει δημόσια ένα σχέδιο εξόδου από τον πόλεμο του Ιράν, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα, με τον Λευκό Οίκο να διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα.

Το πρωί της Τρίτης οι IDF ανακοίνωσαν νέες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, προειδοποιώντας τους πολίτες.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναστάτωση στις αγορές. Οι απειλές για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ εξακολουθούν να υπάρχουν. Η απειλή του Τραμπ με «φωτιά και οργή» για το Στενό του Ορμούζ έφερε πάντως πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Το Ιράν προειδοποίησε ωστόσο ότι οι ένοπλες δυνάμεις «περιμένουν τον αμερικανικό ναυτικό στόλο» στο Στενό.

«Δεν νομίζω ότι το ζήτημα των συνομιλιών με τους Αμερικανούς θα τεθεί ξανά στο τραπέζι» διεμήνυσε από πλευράς του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στο PBS News.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, οι ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει τις δυνατότητες μελλοντικών διαπραγματεύσεων, εξαπολύοντας επανειλημμένες επιθέσεις σε διπλωματικές συνομιλίες - πρώτα τον Ιούνιο του περασμένου έτους και στη συνέχεια ως την έναρξη της Επιχείρησης «Επική Οργή».

