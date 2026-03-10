Το Πεντάγωνο ξόδεψε 5,6 δισ. δολάρια σε πυρομαχικά κατά τις πρώτες δύο ημέρες της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ένα νούμερο που υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία μελών του Κογκρέσου για την ταχύτητα, με την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις καταναλώνουν τα περιορισμένα αποθέματα του πιο προηγμένου οπλισμού των ΗΠΑ.

Η εκτίμηση, που κοινοποιήθηκε στο Κογκρέσο τη Δευτέρα, εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την ευρεία απαξίωση από την κυβέρνηση Τραμπ των ανησυχιών βουλευτών ότι η επιχείρηση στο Ιράν υπονομεύει γρήγορα την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αμερικανικού στρατού.

Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να στείλει στο Κογκρέσο συμπληρωματικό αίτημα για τον αμυντικό προϋπολογισμό, πιθανώς ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να στηρίξει την εκστρατεία της, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η κίνηση αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση πολλών Δημοκρατικών, των οποίων οι προσπάθειες να περιορίσουν την περαιτέρω στρατιωτική δράση στο Ιράν απέβησαν άκαρπες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Washington Post για την κατάσταση των αμερικανικών αποθεμάτων όπλων, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας διαθέτει «όλα όσα χρειάζονται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και τον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος και με οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα».

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος. Ο Τραμπ είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει πάνω από έναν μήνα, αν και τη Δευτέρα δήλωσε στο CBS News ότι είναι «πολύ ολοκληρωμένη, σχεδόν ολοκληρωμένη», επικαλούμενος τις σημαντικές στρατιωτικές απώλειες του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε στους δημοσιογράφους ότι η εκστρατεία μεταβάλλεται σταδιακά από τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας σε πιο φθηνές βόμβες καθοδηγούμενες με λέιζερ.

Το ποσό των 5,6 δισ. δολαρίων αναδεικνύει πόσο ακριβή ήταν η επιχείρηση σε αυτή τη φάση, σχολίασαν αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Δεν διευκρίνισαν πόσα και ποια είδη πυρομαχικών χρησιμοποιήθηκαν τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Η Centcom, που επιβλέπει στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, έχει δηλώσει ότι πάνω από 5.000 στόχοι στο Ιράν έχουν πληγεί από περισσότερα από 2.000 πυρομαχικά.

Ο Mark Cancian, που παρακολουθεί στενά τα αμερικανικά αποθέματα στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, δήλωσε ότι η στροφή από τα μεγάλης εμβέλειας πυρομαχικά θα μειώσει δραματικά το κόστος κάθε πλήγματος: από εκατομμύρια δολάρια ανά βλήμα σε μερικές περιπτώσεις κάτω από 100.000 δολάρια.

Το Πεντάγωνο μετακινεί μέρη του αντιπυραυλικού συστήματος THAAD από τη Νότια Κορέα στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους. Ο στρατός μεταφέρει επίσης συστήματα Patriot από την περιοχή του Ινδικού - Ειρηνικού για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα έναντι των επιθέσεων με drones και βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.

Αξιωματούχος δήλωσε ότι οι κινήσεις αυτές δεν οφείλονται σε έλλειψη όπλων στη Μέση Ανατολή, αλλά αποτελούν προληπτικό μέτρο σε περίπτωση που το Ιράν αυξήσει δραματικά τον ρυθμό των επιθέσεων, ο οποίος έχει μειωθεί μετά την πρώτη εβδομάδα της σύγκρουσης.

Τα δύο αυτά συστήματα αεράμυνας θεωρούνται τα πιο προηγμένα στον κόσμο.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι έχουν εκπλαγεί από την τεχνολογία των επιθέσεων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να στοχεύει και μερικές φορές να υπερβαίνει κρίσιμα τμήματα των αμερικανικών και ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας, όπως ραντάρ και υποδομές διοίκησης και ελέγχου.

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να βελτιώσει την ακρίβεια των επιθέσεων κατά των αμερικανικών δυνάμεων, μια κίνηση που μπορεί να αντισταθμίσει τις ζημιές που έχει υποστεί ο ιρανικός στρατός στον πόλεμο.

Τρεις αμερικανικά μαχητικά F-15 καταρρίφθηκαν επίσης σε περιστατικό «φιλικής πυρκαγιάς» με το Κουβέιτ. Ο Cancian εκτίμησε ότι κάθε αεροσκάφος κόστιζε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

