Το Ιράν εκτόξευσε έναν ακόμη βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία - Προειδοποίηση Άγκυρας - Βίντεο

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ - «Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη ότι η εφαρμογή των προειδοποιήσεων της Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων»

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ. Βίντεο που φαίνεται να δείχνει τη στιγμή της αναχαίτισης:

Συντρίμμια έπεσαν κοντά στο Γκαζιαντέπ χωρίς να αναφερθούν θύματα.


«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά του εδάφους ή του εναέριου χώρου μας θα αντιμετωπιστεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό» διαμηνύει η Άγκυρα.

«Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη ότι η εφαρμογή των προειδοποιήσεων της Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων» ξεκαθαρίζεται.

Διαβάστε live τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η ανακοίνωση της Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας

Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς την Τουρκία εξουδετερώθηκε έγκαιρα από τα αεροπορικά και πυραυλικά αμυντικά μέσα του ΝΑΤΟ πάνω από την περιοχή Σαχινμπέι του Γκαζιαντέπ. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από όλα τα θεσμικά μας όργανα από την πρώτη στιγμή και τα απαραίτητα μέτρα άμυνας και ασφάλειας έχουν ενεργοποιηθεί άμεσα. Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι αρμόδιες μονάδες, ιδίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενεργούν σε πλήρη συντονισμό. Η βούληση και η ικανότητα του κράτους μας να προστατεύσει τον εναέριο χώρο και την ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Είναι πολύ σημαντικό οι εντάσεις στην περιοχή να μην κλιμακωθούν περαιτέρω και η σύγκρουση να μην εξαπλωθεί σε ευρύτερη περιοχή. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά έντονα την προειδοποίησή μας προς όλα τα μέρη, ιδίως το Ιράν, να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και να θέσουν σε κίνδυνο τους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρακαλούμε τους πολίτες και τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή σχετικά με το μη επαληθευμένο περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει πανικό στο κοινό ή να περιέχει παραπληροφόρηση και να βασίζονται αποκλειστικά σε δηλώσεις που εκδίδονται από τις επίσημες αρχές μας.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε διαψεύσει κατηγορηματικά επιθέσεις σε Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν, κάνοντας λόγο για «επιχειρήσεις προβοκάτσιας».

Η Ουάσιγκτον συνέστησε στο μη απαραίτητο προσωπικό στο προξενείο της κοντά στη νότια τουρκική πόλη των Αδάνων, πλησίον μιας σημαντικής βάσης του ΝΑΤΟ, να αποχωρήσει ενώ κάλεσε και τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη «νοτιοανατολική Τουρκία», όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα.

