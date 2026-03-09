Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ. Βίντεο που φαίνεται να δείχνει τη στιγμή της αναχαίτισης:

Gaziantep Kızılhisar-Güneyşehir mevkiine düştüğü iddia edilen füzenin imha edilme anına ait görüntüler elimize ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor…

Hatay’dan sonra Gaziantep semalarından da füze imha edildi.… pic.twitter.com/URKNJ5Acsd March 9, 2026

Συντρίμμια έπεσαν κοντά στο Γκαζιαντέπ χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Türk Hava Sahasında Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Füze ile İlgili Açıklama



Statement on the Ballistic Missile Neutralized in Turkish Airspace#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/im7LFpVOl7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026



«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά του εδάφους ή του εναέριου χώρου μας θα αντιμετωπιστεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό» διαμηνύει η Άγκυρα.

Gaziantep Güneyşehir’e bir füze parçasının düştüğü iddia ediliyor. pic.twitter.com/BSIPD2hXTG — Antep Gündemi (@GundemiAntep27) March 9, 2026

«Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη ότι η εφαρμογή των προειδοποιήσεων της Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων» ξεκαθαρίζεται.



Διαβάστε live τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η ανακοίνωση της Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας

Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς την Τουρκία εξουδετερώθηκε έγκαιρα από τα αεροπορικά και πυραυλικά αμυντικά μέσα του ΝΑΤΟ πάνω από την περιοχή Σαχινμπέι του Γκαζιαντέπ. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από όλα τα θεσμικά μας όργανα από την πρώτη στιγμή και τα απαραίτητα μέτρα άμυνας και ασφάλειας έχουν ενεργοποιηθεί άμεσα. Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι αρμόδιες μονάδες, ιδίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενεργούν σε πλήρη συντονισμό. Η βούληση και η ικανότητα του κράτους μας να προστατεύσει τον εναέριο χώρο και την ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Είναι πολύ σημαντικό οι εντάσεις στην περιοχή να μην κλιμακωθούν περαιτέρω και η σύγκρουση να μην εξαπλωθεί σε ευρύτερη περιοχή. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά έντονα την προειδοποίησή μας προς όλα τα μέρη, ιδίως το Ιράν, να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και να θέσουν σε κίνδυνο τους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρακαλούμε τους πολίτες και τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή σχετικά με το μη επαληθευμένο περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει πανικό στο κοινό ή να περιέχει παραπληροφόρηση και να βασίζονται αποκλειστικά σε δηλώσεις που εκδίδονται από τις επίσημες αρχές μας.

The video shows parts of the missile intercepted by air defense systems https://t.co/wMZqmpoPBI pic.twitter.com/kd3SjqKqIE — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε διαψεύσει κατηγορηματικά επιθέσεις σε Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν, κάνοντας λόγο για «επιχειρήσεις προβοκάτσιας».

Η Ουάσιγκτον συνέστησε στο μη απαραίτητο προσωπικό στο προξενείο της κοντά στη νότια τουρκική πόλη των Αδάνων, πλησίον μιας σημαντικής βάσης του ΝΑΤΟ, να αποχωρήσει ενώ κάλεσε και τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη «νοτιοανατολική Τουρκία», όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα.

Gaziantep’te bir füze parçasının düştüğü öne sürüldü. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. pic.twitter.com/sUzItNjy18 — Daktilock (@daktilock) March 9, 2026

A ballistic missile launched from Iran and detected heading towards Türkiye was timely engaged and neutralised by NATO air and missile defence assets over the Şahinbey district of Gaziantep. No casualties or injuries have been reported in the incident.



The development has been… — Burhanettin Duran (@burhanduran) March 9, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.