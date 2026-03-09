Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πεζεσκιάν σε Ερντογάν: Το Ιράν θα ερευνήσει την εκτόξευση πυραύλων στην Τουρκία

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι κατερρίφθη ένας δεύτερος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος στον εναέριο χώρο της, προειδοποιώντας για αντίποινα αν ξανασυμβεί

Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε στον Τούρκο ομόλογό του, Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συγκροτήσει μια κοινή ομάδα για τη διερεύνηση των «καταγγελιών» περί ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων στην Τουρκία, όπως μετέδωσαν τη Δευτέρα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τουρκία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η αεράμυνα του ΝΑΤΟ κατέρριψε έναν δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί εναντίον οποιασδήποτε παρόμοιας απειλής. Το περιστατικό στη νότια Τουρκία αποτελεί τη δεύτερη αναχαίτιση πυραύλου από το Ιράν μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μασούντ Πεζεσκιάν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πύραυλοι Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark