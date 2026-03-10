Με τις Ιρανές αθλήτριες που θέλουν να μείνουν στην Αυστραλία φωτογραφήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Τόνι Μπερκ. Οι πέντε κοπέλες φωτογραφήθηκαν χωρίς μαντίλα, κάνοντας έμμεση αλλά σαφή δήλωση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης.

Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W March 9, 2026

«Χθες το βράδυ μπόρεσα να πω σε πέντε γυναίκες από την ιρανική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου ότι είναι ευπρόσδεκτες να μείνουν στην Αυστραλία, να είναι ασφαλείς και να έχουν ένα σπίτι εδώ» τονίζει σε μήνυμά του στο X.

Δήλωσε ακόμη στους δημοσιογράφους ότι και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στην Αυστραλία. ​​​



Η εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν στο Ασιατικό Κύπελλο που διοργανώνεται από την Αυστραλία ξεκίνησε ακριβώς τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ. Η ομάδα αποκλείστηκε την Κυριακή, αφού έχασε με 2-0 από τις Φιλιππίνες.

Η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPRO δήλωσε χθες Δευτέρα ότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της ομάδας, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα της, αφού τα μέλη της χαρακτηρίστηκαν «προδότες πολέμου» επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό της ύμνο στον πρώτο τους αγώνα.

Η απόφαση των παικτριών να σιωπήσουν κατά τη διάρκεια του ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα τους εναντίον της Νότιας Κορέας χαρακτηρίστηκε από έναν σχολιαστή στο Islamic Republic Iran Broadcasting ως «κορύφωση της ατιμίας».

