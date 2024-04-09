Ορατό είναι το ενδεχόμενο εμπορικού πολέμου μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, μετά το τουρκικό «μπλόκο» στις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων, μεταξύ αυτών και πρώτες ύλες.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ ανέφερε την Τρίτη ότι η Τουρκία έχει «παραβιάσει μονομερώς» τις εμπορικές συμφωνίες με τη χώρα του. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι στους τούρκικους περιορισμούς στις εξαγωγές, το Ισραήλ θα απαντήσει με τους δικούς περιορισμούς σε προϊόντα από την Τουρκία, χωρίς να κάνει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Κατζ προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν «θυσιάζει και πάλι τα οικονομικά συμφέροντα του λαού της Τουρκίας για να υποστηρίξει την Χαμάς και εμείς θα απαντήσουμε αναλόγως».



Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι από σήμερα Τρίτη περιορίζει τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων, μεταξύ αυτών πρώτες ύλες, προς το Ισραήλ έως ότου εφαρμόσει εκεχειρία και επιτρέψει «επαρκή και αδιάκοπη ροή» ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Εμπορίου.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και αγνοεί τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για κατάπαυση του πυρός και αδιάλειπτη ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Το Τελ Αβίβ πρέπει, «σε πλήρη συνεργασία με τον ΟΗΕ, να επιτρέψει την αδιάλειπτη παροχή όλης της βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών προμηθειών και των υπηρεσιών υγείας που χρειάζονται», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.