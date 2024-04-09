Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα «μελετήσει» την ισραηλινή πρόταση για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός διάρκειας αρκετών εβδομάδων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι δεκάδες ισραηλινοί όμηροι και σε αντάλλαγμα παλαιστίνιοι φυλακισμένοι, παρά το ότι δεν ικανοποιεί βασικά αιτήματά του. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ανυποχώρητος μπροστά σε μια χερσαία επίθεση στην πόλη Ράφα της Γάζας υπογραννίζοντας ότι έχει καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα, χωρίς να αποκαλύψει ωστόσο συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η νέα ισραηλινή πρόταση

Έξι μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, οι χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, έβαλαν στο τραπέζι πρόταση τριών σταδίων, το πρώτο από τα οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, διευκρίνισε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς.

Διαβεβαιώνοντας πως «εκτιμά» τις προσπάθειες των μεσολαβητών και «εύχεται» να κλειστεί συμφωνία, το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης ανέφερε σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες πως οι Ισραηλινοί «δεν ικανοποίησαν κανένα» από τα αιτήματα του ίδιου και των άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

«Παρ’ όλ’ αυτά, η ηγεσία του κινήματος θα μελετήσει την πρόταση (...) και θα ενημερώσει τους μεσολαβητές για την απάντηση» του κινήματος, αναφέρει η ανακοίνωση, καθώς οι Παλαιστίνιοι ετοιμάζονται για τη γιορτή Έιντ αλ Φιτρ —αύριο Τετάρτη—, με την οποία τερματίζεται ο μήνας του ραμαζανιού, που ίσως ήταν ο πιο δύσκολος που βίωσε ποτέ η Λωρίδα της Γάζας.

Εκτός της κατάπαυσης του πυρός για έξι εβδομάδες, η πρόταση προβλέπει επίσης αρχικά την απελευθέρωση 42 ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα 800 ως 900 Παλαιστινίων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές, την είσοδο 400 ως 500 φορτηγών με τρόφιμα στον θύλακα κάθε ημέρα και την επιστροφή στα σπίτια τους κατοίκων της βόρειας Γάζας που αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν εξαιτίας του πολέμου, σύμφωνα με την πηγή του AFP στη Χαμάς.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αξιώνει οριστική κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλη τη Λωρίδα της Γάζας και να διανεμηθεί περισσότερη βοήθεια σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, που απειλείται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Επιμένοντας πως επ’ ουδενί θα συμφωνήσει σε οριστική κατάπαυση του πυρός και στην απόσυρση των στρατευμάτων του από το σύνολο του παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου, το Ισραήλ ανακοίνωσε προχθές Κυριακή την αναδίπλωση μονάδων του που επιχειρούσαν στη Χαν Γιούνις (νότια), επίκεντρο των μαχών τους τελευταίους μήνες, ενώ χθες Δευτέρα γνωστοποίησε πως εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας 419 φορτηγά με επισιτιστική βοήθεια, ο υψηλότερος αριθμός αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ έκρινε ότι είναι «κατάλληλη στιγμή» για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός — κάτι πάντως που δεν εμπόδισε τη συνέχιση των αεροπορικών βομβαρδισμών τη νύχτα, με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς να καταγγέλλει νέο πολύνεκρο αεροπορικό πλήγμα στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου.

Ερωτηθείς σχετικά από το BBC, ο εκπρόσωπος του υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι, δήλωσε πιο «αισιόδοξος» απ’ ό,τι πριν από μερικές ημέρες, προσθέτοντας ωστόσο πως οι διαπραγματεύσεις απέχουν ακόμα πολύ από το να έχουν φθάσει στην «τελική ευθεία».

Οι ηγέτες προτρέπουν το Ισραήλ να μην στοχεύσει τη Ράφα

Παράλληλα, οι ηγέτες της Αιγύπτου, της Γαλλίας και της Ιορδανίας έχουν προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι μια επίθεση εναντίον της πόλης Ράφα στη νότια Γάζα θα είχε «επικίνδυνες συνέπειες». Συγκεκριμένα, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο μονάρχης της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄με άρθρο που συνυπέγραψαν και τυπώθηκε σε τέσσερις εφημερίδες, κάλεσαν να κηρυχθεί «άμεση» και «μόνιμη» κατάπαυση του πυρός και να αφεθούν ελεύθεροι «όλοι οι όμηροι» στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως είπαν, μια τέτοια επίθεση «θα φέρει μόνο περισσότερους θανάτους και βάσανα» και «απειλεί την περιφερειακή κλιμάκωση».

«Ο πόλεμος στη Γάζα και τα ανθρώπινα δεινά που προκάλεσε πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τονίζουν οι τρεις αρχηγοί κρατών.

Πρόσθεσαν πως το πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητά την άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς πρέπει «να εφαρμοστεί πλήρως χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».

«Ο πόλεμος στη Γάζα και τα καταστροφικά ανθρωπιστικά δεινά που προκαλεί πρέπει να τελειώσουν τώρα», δήλωσαν οι τρεις ηγέτες, ζητώντας «μαζική αύξηση» της βοήθειας προς τη Γάζα.

Αμετακίνητος ο Νετανιάχου

Μολονότι συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει αμετακίνητος όσον αφορά μια επίθεση στη Ράφα επισημαίνοντας πως θα διατάξει επίθεση στη Ράφα, την οποία παρουσιάζει ως το τελευταίο οχυρό της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτό θα γίνει — ορίστηκε ημερομηνία», διαβεβαίωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, χωρίς πάντως να διευκρινίσει ποια είναι. Ο κ. Νετανιάχου αντιτίθεται σε οριστική κατάπαυση του πυρός, διατρανώνοντας πως ο ισραηλινός στρατός πρέπει να «αφανίσει» τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς προτού συζητηθεί καν το τέλος των επιχειρήσεών του.

Σχεδόν αμέσως μετά τη δήλωση αυτή του Νετανιάχου, η αμερικανική κυβέρνηση επανέλαβε ότι εναντιώνεται σε χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας, στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν καταφύγει σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο Γαζαίοι, στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι εξαιτίας των μαχών, πολλοί πάνω από μια φορά.

«Έχουμε καταστήσει σαφές στο Ισραήλ πως θεωρούμε ότι μαζική στρατιωτική εισβολή στη Ράφα θα είχε εξαιρετικά βλαπτικές συνέπειες για τους αμάχους» και «θα έπληττε, σε τελευταία ανάλυση, την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ», είπε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης διαπιστευμένων συντακτών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο εκπρόσωπός του, ο Μάθιου Μίλερ.

«Απερίγραπτο»

Από προχθές Κυριακή, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έφυγαν από τη Ράφα, κυρίως για να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη Χαν Γιούνις, σε απόσταση πολύ λίγων χιλιομέτρων, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. «Ελπίζουμε να βρούμε το σπίτι μας, ή ό,τι απέμεινε» από αυτό, εξήγησε η Σάφα Καντίλ, 46χρονη που θρηνεί τον γιο της και τη νύφη της, που ήταν έγκυος.

Στο οικογενειακό σπίτι δεν απέμενε τίποτα όρθιο. «Είναι (...) απερίγραπτο», παραδέχθηκε. «Τίποτα δεν μοιάζει με όσα γνωρίζαμε» πριν από τον πόλεμο, αναγνωρίζει επίσης ο Σαλίμ Σαράμπ, 37 ετών, που επίσης έψαχνε το σπίτι του στη σχεδόν ισοπεδωμένη Χαν Γιούνις.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πάνω από 250 άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους 129 βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα — ωστόσο 34 εξ ατών πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα, η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να «αφανίσει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και στη στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει σε αντίποινα έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα 33.207 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας η Νικαράγουα προσέφυγε εναντίον της Γερμανίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τον κορυφαίο δικαστικό θεσμό του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας πως τη στρατιωτική υποστήριξη που προσφέρει στο Ισραήλ.

Αφού χθες Δευτέρα χαρακτήρισε «χονδροειδώς προκατειλημμένη» την παρουσίαση της Νικαράγουας, η Γερμανία αναμένεται να την αντικρούσει ενώπιον του ΔΔ εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

