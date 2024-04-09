Λαβρόφ: Ρωσία και Κίνα συμφωνούν ότι οι συναντήσεις για την Ουκρανία ερήμην της Μόσχας είναι μάταιες

Η Ρωσία και η Κίνα συμφώνησαν ότι οποιεσδήποτε συναντήσεις για την Ουκρανία αγνοούν τα συμφέροντα της Μόσχας είναι μάταιες, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι.



«Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση γύρω από την κρίση στην Ουκρανία», είπε ο Λαβρόφ. «Εμείς και οι Κινέζοι συνάδελφοί μας υποστηρίξαμε το συμπέρασμα ότι οποιεσδήποτε διεθνείς συναντήσεις (…) αγνοούν τη θέση της Ρωσίας ενώ προωθούν τη λεγόμενη φόρμουλα ειρήνης του (Ουκρανού ηγέτη Βλαντίμιρ) Ζελένσκι και επομένως αποσυνδέονται από την πραγματικότητα είναι μάταιες», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η Μόσχα είναι ευγνώμων στο Πεκίνο για την αμερόληπτη και ισορροπημένη θέση του στην Ουκρανία, καθώς και για την προθυμία να παίξει θετικό ρόλο στην επίλυση της κρίσης με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, είπε ο Λαβρόφ σύμφωνα με το ΤΑSS.



Σχολιάζοντας την ειρηνευτική πρωτοβουλία 12 σημείων για την Ουκρανία που πρότεινε η Κίνα πέρυσι, ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας επαίνεσε το σχέδιο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών πίσω από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, «πρωτίστως στο πλαίσιο της διασφάλισης αδιαίρετης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και του κόσμου».

Η Ρωσία και η Κίνα συμφώνησαν να συζητήσουν τρόπους για να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε θέματα ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη και την Ασία ώστε να αντικρούσουν απόπειρες των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν τη βούλησή τους στην περιοχή, πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός έπειτα από τις συνομιλίες στο Πεκίνο.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως η Ρωσία θέλει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να δώσει μια εκτίμηση για τις ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον του ελεγχόμενου από τη Ρωσία πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Η Ουκρανία έχει αρνηθεί ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις αυτές.

Δήλωσε πως η Ρωσία και η Κίνα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στη μάχη εναντίον της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της ενισχυόμενης σχέσης τους. «Η συνεργασία μας στην αντιτρομοκρατία θα συνεχισθεί και μέσα στο πλαίσιο πολυμερών θεσμών», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Ουάνγκ δήλωσε από την πλευρά του ότι η υπό τις ΗΠΑ συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει ούτε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, ούτε να προωθεί την αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ουάνγκ είπε ακόμα ότι η Κίνα θέλει η Ρωσία και η Ουκρανία να συμμετάσχουν σε μια διεθνή διάσκεψη για να συζητήσουν τρόπους για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Κίνα και η Ρωσία διακήρυξαν μια σύμπραξη «χωρίς όρια» το Φεβρουάριο 2022, όταν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε επισκεφθεί το Πεκίνο λίγες μόλις ημέρες πριν στείλει δεκάδες χιλιάδες ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία, προκαλώντας τον πιο πολύνεκρο χερσαίο πόλεμο στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.





Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

