Τα αντιαεροπορικά συστήματα άμυνας της Ουκρανίας απέτρεψαν 20 επιθέσεις με ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας και είχαν στόχο 7 περιφέρειες σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας Μίκολα Ολεστσούκ.

Τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από τις νότιες περιφέρειες Μικολάιφ, Οδησσός και Χερσώνα, τις κεντρικές περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Πολτάβα και Βινίτσια, όπως και τη δυτική Λβιβ, διευκρίνισε ο Ολεστσούκ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα drones τύπου Σάχεντ σε διάφορα κύματα, βάζοντας στόχο σημαντικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, διευκρίνισε ο ουκρανικός στρατός και περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ο Μαξίμ Κοζίτσκι, ο περιφερειακός κυβερνήτης της Λβιβ, δήλωσε ότι από τα συντρίμμια drone υπέστησαν ζημιές σημαντικές υποδομές στο δυτικό τμήμα της χώρας, λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε.

Στην νότια περιφέρεια της Οδησσού, γραμμές ηλεκτροδότησης καταστράφηκαν από τα συντρίμμια drone, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του κυβερνήτη της Όλεχ Κίπερ.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα ότι στην κεντρική περιφέρεια Πολτάβα ο εξοπλισμός ενεργειακής εγκατάστασης υπέστη ζημιές.

Η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος και άλλες σημαντικές υποδομές.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε εξάλλου ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 4 πυραύλους από πυραυλικά συστήματα επιφανείας-αέρος S-300, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με αυτούς.

