Τουρκία - Ιράκ: Συμφωνία κατά της παρουσίας του ΡΚΚ στο ιρακινό έδαφος

Το πολιτικό πλαίσιο της από κοινού αντιμετώπισης της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ στο έδαφος του Ιράκ, κατά μήκος της μεθορίου της χώρας με την Τουρκία, αποτυπώνεται σε κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις επαφές χθες Πέμπτη στη Βαγδάτη υψηλόβαθμης τουρκικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε μετά τη συνάντηση του λεγόμενου μηχανισμού ασφαλείας της Τουρκίας και του Ιράκ επισημαίνεται η κοινή στάση ενόψει των περιφερειακών εξελίξεων και διαφόρων προκλήσεων διμερούς ενδιαφέροντος. Οι συνομιλίες στη Βαγδάτη αποτελούσαν συνέχεια ανάλογων συνομιλιών στην Άγκυρα τη 19η Δεκεμβρίου.

Υπογραμμίζεται ότι το ΡΚΚ αποτελεί απειλή για την ασφάλεια τόσο της Τουρκίας, όσο και του Ιράκ και σημειώνεται ότι η παρουσία του PKK στο ιρακινό έδαφος αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος της χώρας.

Στην παράγραφο 5 του ανακοινωθέντος σημειώνεται:

α) Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τονίστηκε η σημασία που αποδίδουν και οι δύο πλευρές στην πολιτική ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ.

β) Τα μέρη υπογράμμισαν ότι το PKK αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας και του Ιράκ και σημείωσαν ότι η παρουσία του PKK στο ιρακινό έδαφος αποτελεί παραβίαση του ιρακινού Συντάγματος.

γ) Η Τουρκία χαιρέτισε την απόφαση του ιρακινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ότι το PKK είναι απαγορευμένη οργάνωση στο Ιράκ.

δ) Τα μέρη συζήτησαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της οργάνωσης και των παραφυάδων της που δρουν εναντίον της Τουρκίας χρησιμοποιώντας ιρακινό έδαφος.

Οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν επίσης τις προετοιμασίες για την προσεχή επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Ιράκ, πιθανόν μετά το Ραμαζάνι. «Τα μέρη επιβεβαίωσαν ότι θα καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η επιτυχία αυτής της ιστορικής επίσκεψης και σημείωσαν ότι ελπίζουν ότι θα αποτελέσει τομή στις διμερείς σχέσεις».

Αποφασίστηκε επίσης να εντατικοποιηθούν οι εργασίες για Μνημόνιο Συνεννόησης, προκειμένου να δημιουργηθεί διαρθρωτικό πλαίσιο σε διάφορους τομείς των διμερών σχέσεων και να δημιουργηθούν μηχανισμοί τακτικών επαφών.

Στο κείμενο επτά σημείων γίνεται ακόμη λόγος για τη δημιουργία στρατηγικού πλαισίου για τις διμερείς σχέσεις και σημειώνεται ότι τα μέρη συμφώνησαν για τη συνέχιση τακτικών και αδιάλειπτων συνομιλιών στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μηχανισμών επαφής.

Οι δύο υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από την Τουρκία και το Ιράκ αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις στην περιοχή, ιδίως τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας -γίνεται λόγος για σφαγή που «καταλήγει να είναι γενοκτονία»- και επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να υποστηρίξουν την παλαιστινιακή υπόθεση.

Τέλος, αποφασίστηκε η σύσταση κοινών μόνιμων επιτροπών που θα εργαστούν αποκλειστικά στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του εμπορίου, της γεωργίας, της γεωργίας, της ενέργειας, των υδάτων, της υγείας και των μεταφορών.

Η τουρκική αντιπροσωπεία που μετέβη στη Βαγδάτη αποτελείτο από τους υπουργούς Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, καθώς και τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών (ΜİΤ) Ιμπραχίμ Καλίν. Από την πλευρά του Ιράκ συμμετείχαν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών, Φουάντ Χουσέιν, ο υπουργός Άμυνας, o υφυπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ιράκ, ο πρόεδρος της Επιτροπής «Χάσντι Σάμπι», ο αναπληρωτής αρχηγός της ιρακινής υπηρεσίας πληροφοριών (Μουχαμπαράτ) και ο υπουργός Εσωτερικών της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης στο Βόρειο Ιράκ.

Η Άγκυρα εκφράζει την αποφασιστικότητά της να τερματίσει την παρουσία του PKK στην περιοχή ως το καλοκαίρι και επιδιώκει κοινή δράση με τη Βαγδάτη. O τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σε πρόσφατη ομιλία του επέμεινε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει «εξαλειφθεί» το ΡΚΚ από το βόρειο Ιράκ. Τη Βαγδάτη επισκέφθηκε τον περασμένο μήνα ο τούρκος υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου στρατηγό Μετίν Γκιουράκ. Στην ιρακινή πρωτεύουσα πήγε επίσης την 23η Ιανουαρίου ο αρχηγός της ΜİΤ Καλίν, ενώ ο διοικητής της Γ' Στρατιάς αντιστράτηγος Μετίν Τόκελ -αξιωματικός που θεωρείται βαθύς γνώστης του κουρδικού ζητήματος και έχει την επιχειρησιακή ευθύνη στην περιοχή- είχε την Τρίτη επαφές με ιρακινούς αξιωματούχους σχετικά με την ασφάλεια στη μεθόριο και εντός ιρακινού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

