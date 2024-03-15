Μη ρεαλιστική" η νέα πρόταση της Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα, δηλώνει το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι μια νέα πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα που παρουσίασε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στους διαμεσολαβητές την Πέμπτη συνεχίζει να βασίζεται σε "μη ρεαλιστικά αιτήματα".

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα γίνει ενημέρωση για το θέμα στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο και στο διευρυμένο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

