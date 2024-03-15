Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για τουλάχιστον είκοσι νεκρούς και πάνω από εκατό τραυματίες από τα «ισραηλινά πυρά» εναντίον πλήθους που ανέμενε ανθρωπιστική βοήθεια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής έβαλαν στο στόχαστρο συγκέντρωση πολιτών που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια» σε κυκλικό κόμβο της πόλης της Γάζας και «ο απολογισμός των θυμάτων που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ας Σίφα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, σε 20 νεκρούς και 155 τραυματίες», ανέφερε το υπουργείο, το οποίο νωρίτερα ανακοίνωνε πως οι νεκροί ήταν 14.

Για «απευθείας πυρά των δυνάμεων κατοχής εναντίον κόσμου που ήταν συγκεντρωμένος στον κυκλικό κόμβο ‘Κουβέιτ’ και περίμενε την άφιξη φορτηγών με τρόφιμα» μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός Μοχάμεντ Γουράμπ, διευθυντής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο αυτό, το μεγαλύτερο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Συνεργάτης του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου είδε πτώματα και πολλούς τραυματίες από σφαίρες.

Ο ισραηλινός αρνήθηκε πως άνοιξαν πυρ δυνάμεις του εναντίον πλήθους που περίμενε βοήθεια και πρόσθεσε πως «αναλύει» το «συμβάν».

Στα τέλη Φεβρουαρίου, κάπου 120 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, όταν διανομή βοήθειας μετατράπηκε σε εφιάλτη επίσης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ΟΗΕ φοβάται γενικευμένο λιμό στον παλαιστινιακό θύλακο υπό ισραηλινή πολιορκία, ειδικά στον δυσπρόσιτο βορρά, όπου εκτιμάται πως βρίσκονται κάπου 300.000 άνθρωποι.

Ο στρατός του Ισραήλ αρνείται πως άνοιξε πυρ εναντίον παλαιστίνιων αμάχων που περίμεναν βοήθεια

Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως δυνάμεις του άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι πληροφορίες του Τύπου κατά τις οποίες ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον δεκάδων Γαζαίων σε σημείο διανομής βοήθειας είναι λαθεμένες», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ διαβεβαιώνοντας πως «αναλύει» το «συμβάν» αυτό με «σοβαρότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

