Τουρκία: Απαγορεύει στους Τούρκους αξιωματικούς τη χρήση των «έξυπνων» κινητών στις ζώνες επιχειρήσεων

Από το τουρκικό υπουργείο 'Αμυνας έγινε γνωστό ότι απαγορεύεται στο εξής στο στρατιωτικό προσωπικό που βρίσκεται σε ζώνες στρατιωτικών επιχειρήσεων να κάνει χρήση «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων και τηλεφώνων με κάμερες. Προβλέπονται επίσης βαριές ποινές στους στρατιωτικούς που κάνουν αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά παράβαση των σχετικών κανονισμών και εντολών.

«Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση έξυπνων τηλεφώνων και τηλεφώνων με κάμερες στις ζώνες επιχειρήσεων», ανέφερε πηγή του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας κατά την εβδομαδιαία τακτική ενημέρωση των αμυντικών συντακτών.

Η ίδια πηγή προσέθεσε ότι θα επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις στο προσωπικό που θα εντοπιστεί να ενεργεί κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας και των διαταγών κάνοντας αναρτήσεις που συνιστούν αδίκημα.

Όπως είπε, «το προσωπικό που θα αναλάβει καθήκοντα στα σύνορα και σε ζώνες επιχειρήσεων έχει αρχίσει να ενημερώνεται πριν από την αποστολή του για τις ανάγκες επικοινωνίας και τις αρνητικές επιπτώσεις των συσκευών, των συστημάτων και των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Μιλώντας χτες σε εκδήλωση για την 97η επέτειο από την ίδρυση της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η χρήση από κρατικούς αξιωματούχους ξένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων με τα κινητά τους δημιουργεί αδυναμίες σε επίπεδο πληροφοριών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξει πρωτοβουλία για να γίνεται χρήση τουρκικής παραγωγής εφαρμογών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.