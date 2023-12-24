Αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας σε Ιράκ και Συρία μετά τους θανάτους 12 στρατιωτικών

Η Τουρκία εξαπέλυσε χθες Σάββατο το βράδυ αεροπορικές επιδρομές εναντίον «τρομοκρατικών» θέσεων «στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ», μετά τον θάνατο δώδεκα μελών των ενόπλων δυνάμεών της μέσα σε δυο μέρες, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δώδεκα στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε δυο χωριστές επιθέσεις εναντίον τουρκικών στρατιωτικών βάσεων προχθές Παρασκευή και χθες Σάββατο στο βόρειο Ιράκ, κατά τον απολογισμό του υπουργείου.

Σε ανακοινωθέν που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, το υπουργείο διευκρίνισε πως «29 στόχοι, συμπεριλαμβανομένων σπηλαίων, υπόγειων καταφυγίων, καταφυγίων, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αποθηκών, καταστράφηκαν» στην επιχείρηση αυτή, που εξαπολύθηκε «στις 22:00» (21:00 ώρα Ελλάδας).

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκαν χθες βράδυ σε πλήγματα εναντίον δυο πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη βορειοανατολική Συρία, όχι μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα.

Νωρίτερα το Σάββατο βράδυ, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωνε τον θάνατο «έξι ηρωικών συντρόφων μας (...) που έπεσαν μάρτυρες σε μάχη με τρομοκράτες καθώς αποπειρώνταν να παρεισφρήσουν σε βάση στην περιοχή».

Και χθες το πρωί η Άγκυρα ανακοίνωνε πως άλλοι έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια επίθεσης προχθές Παρασκευή που απέδωσε στο PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν), κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Τουρκία και τους δυτικούς συμμάχους της.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι βάσεις που έγιναν στόχος επιθέσεων προχθές και χθες βρίσκονται στο Χακούρκ και το Ζαπ.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε χθες ότι ο στρατός θα εξαπέλυε επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον «τρομοκρατών» στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία. «Οι κακούργοι αυτονομιστές θα δώσουν λογαριασμό για το αίμα που έχυσαν», τόνισε.

«Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα τη στρατηγική μας, στοχεύοντας στην εξάλειψη της τρομοκρατίας στην πηγή της, μέχρι να εξοντωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης», πρόσθεσε.

Ο τουρκικός στρατός ανέφερε πως «εξουδετερώθηκαν» 13 μαχητές του PKK.

Ο τουρκικός στρατός διεξάγει συχνά χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον μαχητών ή βάσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ, στο ιρακινό Κουρδιστάν και στην οροσειρά Σίντζαρ.

Η Τουρκία έχει εγκαταστήσει εδώ και 25 χρόνια δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του PKK, που διαθέτει επίσης βάσεις μετόπισθεν στην περιοχή.

Το PKK, που διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, ανέλαβε τον Οκτώβριο την ευθύνη για επίθεση εναντίον της έδρας του υπουργείου Εσωτερικών, κατά την οποία τραυματίστηκαν δυο αστυνομικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

