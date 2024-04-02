Φωτιά που ξέσπασε στο ισόγειο 16όροφου κτιρίου στο Γκαϊρέτεπε της Κωνσταντινούπολης, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως νυχτερινό κέντρο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 29 άνθρωποι και άλλοι οκτώ να τραυματιστούν, επτά εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με το Anadolu.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, οι αρχές εξέδωσαν ένταλμα για τη σύλληψη πέντε ατόμων, τα οποία φέρονται να ευθύνονται για το ξέσπασμα της φωτιάς. Στο νυχτερινό κέντρο φαίνεται πως είχαν ξεκινήσει εργασίες ανακαίνισης, δίχως την απαιτούμενη άδεια και τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Davut Gül, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Το κέντρο ήταν κλειστό και γινόταν ανακαίνιση τη στιγμή που σημειώθηκε η πυρκαγιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:00 και σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη δίπλα στη σκηνή στο νυχτερινό κέντρο που ονομάζεται Masquerade, που βρίσκεται στον κάτω όροφο του κτιρίου των 16 ορόφων, το οποίο ήταν κλειστό για το Ραμαζάνι.

