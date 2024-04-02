Το φιλοκουρδικό Κόμμα DEM της Τουρκίας ζήτησε την Τρίτη από τις αρχές να πάρουν πίσω την απόφαση για ακύρωση της εκλογής ενός από τους δημάρχους του μετά τις τοπικές εκλογές, ενώ ταυτόχρονα έκανε λόγο για προσπάθεια αλλοίωσης των εκλογών με «παράνομους ψηφοφόρους».

Ένας εκλεγμένος αξιωματούχος, υποψήφιος δήμαρχος του φιλοκουρδικού Κόμματος της Ισότητας των Λαών και της Δημοκρατίας (DEM, πρώην HDP), που εξελέγη με μεγάλη διαφορά στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής στην πόλη Βαν στην ανατολική Τουρκία, είδε την εκλογή του να ακυρώνεται και στη θέση του να τοποθετείται δήμαρχος ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος AKP, ανακοίνωσε σήμερα το φιλοκουρδικό κόμμα.

«Απορρίπτουμε την απόφαση της εκλογικής επιτροπής της επαρχίας Βαν να παραδώσει στον υποψήφιο του AKP την εντολή για τη δημαρχία του Μητροπολιτικού Δήμου Βαν», ανακοίνωσε το κόμμα DEM, η τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Ο Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη με το 55,48% των ψήφων στη μεγάλη πόλη Βαν, της οποίας η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Κούρδοι, και που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιράν, έναντι 27,15% του κύριου αντιπάλου του από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το DEM, που καταγγέλλει μια «παράνομη» απόφαση, η εκλογική επιτροπή αμφισβήτησε την Παρασκευή τα πολιτικά δικαιώματα του Ζεϊντάν, λιγότερο από 48 ώρες πριν από τις δημοτικές εκλογές.

Το φιλοκουρδικό κόμμα υποστήριξε από την πλευρά του ότι ο υποψήφιός του «εκπλήρωνε όλες τις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες και έλαβε την επικύρωση της υποψηφιότητάς του από την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή (YSK)».

Εκατοντάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Βαν για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Ζεϊντάν, σύμφωνα με φωτογραφίες του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων DHA.

Το DEM κάλεσε σε συνέντευξη Τύπου μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της εκλογικής επιτροπής στην Άγκυρα.

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναδείχθηκε νικητής στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, κατήγγειλε μια απόφαση που είναι «ενάντια στη βούληση των κατοίκων του Βαν».

Εκλεγμένος βουλευτής υπό τη "σημαία" του HDP (τώρα DEM) το 2015, ο Αμπντουλάχ Ζεϊντάν συνελήφθη το 2016 μαζί με περίπου δέκα άλλους βουλευτές του κόμματός του.

Οι αρχές τον κατηγόρησαν ότι είχε παραστεί σε κηδείες μελών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), οργάνωσης που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από την Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της, την οποία η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί για δεσμούς με το κύριο φιλοκουρδικό κόμμα στην Τουρκία.

Αφού φυλακίστηκε, ο Ζεϊντάν αφέθηκε ελεύθερος στις αρχές του 2022.

Περίπου 50 δήμαρχοι που εκλέχθηκαν το 2019 υποστηριζόμενοι από το HDP στη νοτιοανατολική Τουρκία αντικαταστάθηκαν από διοικητικούς εργαζόμενους που διορίστηκαν από το τουρκικό κράτος.

Εκείνες οι κινήσεις του τουρκικού κράτους υπό την προεδρία Ερντογάν είχαν πυροδοτήσει εντάσεις στην περιοχή και έντονες αντιδράσεις από τη Δύση.

Προσπάθεια «αλλοίωσης των εκλογών» στην επαρχία Σιρκίν

Ξεχωριστά, ο συμπρόεδρος του DEM Τανκερ Μπακιρχάν είπε στο X ότι 6.541 "παράνομοι ψηφοφόροι" χρησιμοποιήθηκαν για να αποτραπεί η νίκη του κόμματος στις εκλογές στην επαρχία Σιρνάκ χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι εννοούσε με τους παράνομους ψηφοφόρους.

Αναφέρθηκε σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ένας άνδρας με κουρδική μαντίλα πλησιάζει αρκετούς νεαρούς άνδρες που κατευθύνονται να ψηφίσουν και ζητάει να μάθουν από πού είναι.

Ο υποψήφιος του AKP κέρδισε στο Σιρνάκ με 47,6%, ή 18.033 ψήφους, μπροστά από τον υποψήφιο του DEM με 41%, ή 15.553 ψήφους.

Ο Μπακιρχάν είπε επίσης ότι το DEM ξεκίνησε νομικές διαδικασίες για την αμφισβήτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων στις ανατολικές επαρχίες Μπιτλίς και Καρς, όπου ισχυρίστηκε επίσης ότι εντοπίστηκαν παράνομοι ψηφοφόροι. Το DEM τερμάτισε δεύτερο και στις δύο επαρχίες.

