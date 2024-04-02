Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να ζήτησαν από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ να φέρουν τα παιδιά τους μαζί τους την επόμενη φορά που θα επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ειδικό του παλατιού.

Η κίνηση ερμηνεύεται από τα βρετανικά μέσα ως προσπάθεια συμφιλίωσης μεταξύ των δύο ζευγαριών στις σχέσεις των οποίων έχει επέλθει ρήξη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον βασιλικό συγγραφέα Τομ Κουίν, η Κέιτ Μίντλετον ήταν υπέρ της ιδέας να δει τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ στην Αγγλία, αλλά η Δούκισσα του Σάσεξ αρνήθηκε την πρόταση .

«Δεν υπάρχει περίπτωση η Μέγκαν να φέρει τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο Κουίν στη Mirror .

«Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ πρότειναν στη Μέγκαν και τον Χάρι να φέρουν τα παιδιά και τα δύο ζευγάρια και οι οικογένειές τους να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους, αλλά η πρόταση έπεσε στο κενό».

Η τελευταία φορά που τόσο ο Άρτσι όσο και η Λίλιμπετ επισκέφθηκαν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κατά τη διάρκεια του Platinum Jubilee της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ II τον Ιούνιο του 2022.

Η Μέγκαν Μαρκλ, από την πλευρά της, επέστρεψε για τελευταία φορά στην Αγγλία για την κηδεία της βασίλισσας τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Το ζευγάρι τότε δεν έφερε μαζί του τα παιδιά για λόγους ασφαλείας, καθώς στους Σάσεξ έχει αφαιρεθεί η προστασία για την ασφάλειά τους από το Ηνωμένο Βασίλειο αφού η χρηματοδότηση επιβάρυνε τους φορολογούμενους .

Αυτό σημαίνει ότι το ζευγάρι θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του για την ασφάλειά του όταν επισκέπτεται το σπίτι του Χάρι.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Χάρι και η σύζυγός του επιθυμούν να προσφέρουν βοήθεια στη βασιλική οικογένεια σε μια περίοδο μεγάλης πίεσης και μια συμφιλίωση είναι «100% δυνατή», σύμφωνα με τον ειδικό του παλατιού.

«Μπορώ να πιστέψω, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι ο Χάρι θα έρθει σε επαφή με την Κέιτ και τον Γουίλιαμ και θα προσφέρει τη βοήθειά του – αν θα το δεχτούν ή όχι είναι πολύ διαφορετικό θέμα, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι ο Χάρι θα έχει επικοινωνήσει προσωπικά».

«Δυστυχώς, είναι τέτοιες στιγμές που φέρνουν κοντά οικογένειες και το αίμα νερό δεν γίνεται», πρόσθεσε ο Χάρολντ.



